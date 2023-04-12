Кафка и махорка. Как живет и умирает Новый Бурец — село, в котором арестовали за убийство вернувшегося с СВО вагнеровца

— Мы заняты: репетируем к 9 Мая. Если кого-то найдете на улице, кто согласится…



Киваю с улыбкой, но внутри содрогаюсь. На улице я была ровно минуту назад и точно знаю, что вряд ли там кого-то найду.



— А в туалет можно зайти у вас?



— Налево, на улице.



Немного задерживаюсь за дверьми. Сразу за ними на стенде висит прейскурант на платные услуги. Демонстрация кино и мультфильмов — 30 рублей за билет, дискотека — 30–80 рублей, занятие в тренажерном зале — 30–50 за час. Самого тренажерного зала, правда, тут нет.