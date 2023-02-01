На границе свободы: на улице Гашека у тюремного забора поколениями живут люди — их дома обветшали, а звук сирен не пугает

Любовь, тюрьма и разруха

Улица Ярослава Гашека, названная в честь автора «Похождений бравого солдата Швейка», журналиста и человека с очень неординарным чувством юмора, начинается с общежитий и бараков. Первые едва ли не вплотную примыкают к ограде следственного изолятора, вторые — стоят чуть поодаль, в нескольких метрах от высокого железного забора, отделяющего СИЗО от вольной жизни.



С одной его стороны из-за колючей проволоки несется бодрый хрип радио, с другой — у заснеженных домов — стоит тишина. Иногда взлаивает собака — не поймешь, откуда, служебная или просто сторожевая.

