«Мира Термы» показали проект нового корпуса рядом с озером — внутри будет русская печь

Компания «Мира Термы» показала дизайн-проект нового корпуса в Новосибирске. Здание появится недалеко от первого, а существующий лес затрагивать не собираются. Новая зона отдыха будет называться «Застава», по концепции внутри появится русская печь.
— Зона «Застава» разместится в существующих границах земельного участка, освоенной и огороженной территории «Мира Термы» в непосредственной близости к главному зданию. Существующий лес ни в коем случае затронут не будет. Доступ к обводненному котловану останется свободным, — объяснил НГС Александр Колесников, руководитель отдела развития пространства.
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса оздоровительного центра. По документам, на объекте могут пребывать не более 37 человек. Всего в здании будут два этажа, в том числе один подземный. Разрешение действует до января 2025 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», организация ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор компании и учредитель — Андрей Алексеев. На конец 2021 года выручка организации составила
Недавно компания АО «Универсам», которая владеет зданием на улице Ленина, 10, показала проект благоустройства площади между ним и кинотеатром «Победа».