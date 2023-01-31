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«Мира Термы» показали проект нового корпуса рядом с озером — внутри будет русская печь

По словам представителя компании, доступ к водоему останется открытым

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Отделка нового корпуса будет похожа на уже построенное здание. На террасе появится обеденная зона

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Компания «Мира Термы» показала дизайн-проект нового корпуса в Новосибирске. Здание появится недалеко от первого, а существующий лес затрагивать не собираются. Новая зона отдыха будет называться «Застава», по концепции внутри появится русская печь.

— Зона «Застава» разместится в существующих границах земельного участка, освоенной и огороженной территории «Мира Термы» в непосредственной близости к главному зданию. Существующий лес ни в коем случае затронут не будет. Доступ к обводненному котловану останется свободным, — объяснил НГС Александр Колесников, руководитель отдела развития пространства.

Кроме обеденной зоны, на террасе будет место для отдыха

Кроме обеденной зоны, на террасе будет место для отдыха

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса оздоровительного центра. По документам, на объекте могут пребывать не более 37 человек. Всего в здании будут два этажа, в том числе один подземный. Разрешение действует до января 2025 года.

Внутри здание будет выглядеть как русская изба, но переосмысленная в современных реалиях. Главное место здесь занимает печь

Внутри здание будет выглядеть как русская изба, но переосмысленная в современных реалиях. Главное место здесь занимает печь

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По данным сервиса «Контур.Фокус», организация ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор компании и учредитель — Андрей Алексеев. На конец 2021 года выручка организации составила 412,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 182,9 миллиона рублей.

Недавно компания АО «Универсам», которая владеет зданием на улице Ленина, 10, показала проект благоустройства площади между ним и кинотеатром «Победа».

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Мира Термы. Сосновый борДизайн-проектКонцепцияРазрешениеСтроительствоМэрия
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