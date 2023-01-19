Новосибирские ученые изобрели долговечное церковное кадило — как оно работает

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН в Новосибирске разработали долговечное церковное кадило. Как сообщает пресс-служба учреждения, устройство работает на смеси пропана-бутана. Им уже пользуются священники храма Всех Святых в земле Российской Просиявших в Новосибирском Академгородке.
По данным специалистов, основным устройством кадила выступает каталитическая горелка, состоящая из двух каталитических сеточек, эжектора и сопла. Долговечное церковное кадило создал научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН Александр Куликов.
— Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки, — цитируют специалисты слова Александра Куликова.
По словам ученого, в качестве носителя разработки выступает стандартное церковное кадило — в его нижнюю часть вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Последний оборачивают пластиком и покрывают золотой краской.
— Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объём газа, то может работать очень долго, — отметил ученый.
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