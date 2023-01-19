Новосибирские ученые изобрели долговечное церковное кадило — как оно работает

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН в Новосибирске разработали долговечное церковное кадило. Как сообщает пресс-служба учреждения, устройство работает на смеси пропана-бутана. Им уже пользуются священники храма Всех Святых в земле Российской Просиявших в Новосибирском Академгородке.

