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Было бы горячо, если бы не было так холодно: как красивые сибирячки окунались в прорубь на Крещение — 14 фото

Девушек было намного меньше, чем мужчин

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Люди начали собираться у купелей около полуночи

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Сегодня, 19 января, с полуночи новосибирцы участвуют в обряде Крещения. В регионе открыли 28 купелей, в которых можно окунуться. Многие девушки не побоялись мороза и искупались в проруби.

Показываем фотографии 14 красивых сибирячек, которые вдохновляют!

Ночью был легкий мороз

Ночью был легкий мороз

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Кто-то решил не мерзнуть сразу и окунаться в футболке, а не купальнике

Кто-то решил не мерзнуть сразу и окунаться в футболке, а не купальнике

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К купанию нужно готовиться не только физически, но и морально. Не все готовы сразу запрыгнуть в воду

К купанию нужно готовиться не только физически, но и морально. Не все готовы сразу запрыгнуть в воду

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Женщин у проруби было меньше, чем мужчин

Женщин у проруби было меньше, чем мужчин

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За безопасностью во время купаний следят спасатели МАСС и МЧС

За безопасностью во время купаний следят спасатели МАСС и МЧС

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Эмоции сдерживать достаточно сложно

Эмоции сдерживать достаточно сложно

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Люди заходят в воду всего на несколько секунд

Люди заходят в воду всего на несколько секунд

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После окунания нужно как можно быстрее согреться

После окунания нужно как можно быстрее согреться

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С полуночи до 14:00 в Новосибирской области в купели окунулись больше <nobr class="_">10 000</nobr> человек

С полуночи до 14:00 в Новосибирской области в купели окунулись больше 10 000 человек

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В Новосибирске открыли шесть купелей, остальные работали в разных частях области

В Новосибирске открыли шесть купелей, остальные работали в разных частях области

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Некоторые купели будут работать до 00:00

Некоторые купели будут работать до 00:00

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Этот кадр — из села Факел Революции в Искитимском районе

Этот кадр — из села Факел Революции в Искитимском районе

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Сибирячки удивляют своей смелостью!

Сибирячки удивляют своей смелостью!

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Корреспонденты НГС сегодня ночью побывали у купели в Затоне, которая открылась в числе первых. К ней сразу же выстроилась длинная очередь, места занимали за полтора часа до начала Крестного хода. Читайте в репортаже впечатления новосибирцев от этого обряда.

Также НГС ведет онлайн-трансляцию празднования Крещения в Новосибирске. Посмотрите, кто сегодня днем приходит окунуться в городские проруби.

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