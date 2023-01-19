Было бы горячо, если бы не было так холодно: как красивые сибирячки окунались в прорубь на Крещение — 14 фото

Сегодня, 19 января, с полуночи новосибирцы участвуют в обряде Крещения. В регионе открыли 28 купелей, в которых можно окунуться. Многие девушки не побоялись мороза и искупались в проруби.
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Корреспонденты НГС сегодня ночью побывали у купели в Затоне, которая открылась в числе первых. К ней сразу же выстроилась длинная очередь, места занимали за полтора часа до начала Крестного хода. Читайте в репортаже впечатления новосибирцев от этого обряда.
Также НГС ведет онлайн-трансляцию празднования Крещения в Новосибирске. Посмотрите, кто сегодня днем приходит окунуться в городские проруби.