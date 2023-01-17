Сына ветерана признали виновным в оправдании нацизма из-за конфликта в соцсетях. Что случилось

Тогда тот зарегистрировался в соцсети и вступил в переписку с пользователями, которые в комментариях единодушно встали на сторону Виталия Александровича. Часть этих высказываний и стала основой уголовного дела. Виктора Ивановича подозревали в реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ) и клевете (ч.2, ст. 128.УК РФ).



— Они увидели то преступление, которое им надо. По идее, это надо было расследовать смерть матери, они занялись мною, понимаете, для отвода глаз или что, я не понимаю просто… Вот скажите, что важнее: смерть человека или слова? Вот скажите, я что, его там сильно много оскорблял? Да что, у нас это преступление какое-то страшное или вот смерть? Что страшнее? Неужели слово или два-три слова, которые я высказал в порыве, как говорится, злобы? <…> Ну конечно, я сорвался, как говорится, в комментариях сорвался. Не спорю. Мне даже самому противно от этих слов. Но вот честно, я когда читал то, что они про меня написали, ложь полнейшую, вот тут я вообще обозлился, — возмущался тогда мужчина.

