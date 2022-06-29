«Самому противно от этого». На сына ветерана войны завели дело о реабилитации нацизма из-за конфликта в соцсетях

Как дачный роман пенсионеров обернулся скандалами

Несмотря на возраст, Виктор всё еще работает — он водитель в «Медтрансе» с 35-летним стажем. Работает также его жена Ирина. Деньги семье очень нужны: оба вкладываются в «вечный ремонт» в их небольшой хрущевке на Столетова и помогают с ипотекой сыну Андрею.



— Представляете, я в 50 лет впервые отцом стал! Ну брак у меня поздний. А в 70 лет внучка родилась! — с улыбкой рассказывает Виктор, провожая корреспондентов в свою квартиру.



Диван в самой большой комнате завален фотографиями и материалами, которые Виктор собирал в течение последних лет. Тут и заявления в полицию и прокуратуру, и отказы в возбуждении уголовного дела. Виктор уже несколько лет пытается добиться возбуждения дела из-за смерти своей матери Любови Тимофеевны, поскольку уверен, женщина могла бы прожить и дольше, если бы не ее сожитель.