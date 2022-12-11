Горожане заявили об отсутствии тепла в домах на левом берегу — по их словам, его нет неделю

— Таких домов много. По нашей проблеме сантехники приходили два раза, говорят, что не знают, что делать, и уходят. Я сам лажу по подвалам и чердакам, — сказал новосибирец. — 9 декабря писал мэру Новосибирска Анатолию Локтю по проблеме во «ВКонтакте», но он даже не прочитал.



Аналогичная проблема с теплом обнаружилась в доме № 15 по улице Новогодней. Как сообщила редакции НГС местная жительница Лариса, в ее подъезде отопление отсутствует полностью в пяти квартирах, еще в пяти тепло подается частично.

