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Горожане заявили об отсутствии тепла в домах на левом берегу — по их словам, его нет неделю

По словам горожан, проблемы с отсутствием тепла начались после ремонта теплосети

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После ликвидации коммунальной аварии в отдельных квартирах температура воздуха составляет 7 градусов

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Жители домов в Ленинском районе Новосибирска обратились в редакцию НГС с информацией об отсутствии отопления в квартирах. По их словам, проблемы с теплом в жилье начались после ликвидации аварии на перекрестке улиц Ватутина и Котовского. СГК отчиталась о том, что ремонт закончили 6 декабря.

— С понедельника нет отопления. Треть дома сидит без отопления, в подъездах тоже батареи холодные, — рассказал НГС житель дома № 33/2 по Ватутина Василий. — Специалисты говорят, что заявок много. Мы попросили зарегистрировать нашу заявку официально, они сказали, что официально не будут.

По словам мужчины, в доме отключили теплоснабжение после аварии, которая произошла 5 декабря. 7 декабря тепло подключили к домам, однако в части зданий его не запустили. Без тепла в подъезде, где проживает мужчина, находятся порядка 10 квартир. Температура воздуха в квартире мужчины составляет 7 градусов.

— Таких домов много. По нашей проблеме сантехники приходили два раза, говорят, что не знают, что делать, и уходят. Я сам лажу по подвалам и чердакам, — сказал новосибирец. — 9 декабря писал мэру Новосибирска Анатолию Локтю по проблеме во «ВКонтакте», но он даже не прочитал.

Аналогичная проблема с теплом обнаружилась в доме № 15 по улице Новогодней. Как сообщила редакции НГС местная жительница Лариса, в ее подъезде отопление отсутствует полностью в пяти квартирах, еще в пяти тепло подается частично.

— После случившейся аварии 5 декабря наш дом был подключен к отоплению вечером 7 декабря. В нашей квартире отопления не было, — сообщила Лариса.

Женщина отметила, что обращалась в том числе в аварийные службы и РЭС, однако тепло в квартиры так и не вернули. На звонки сибирячки в управляющей компании, которая занимается обслуживанием ее дома, не ответили.

— Почему службы, отвечающие за жизнеобеспечение в городе, не реагируют? Кто компенсирует оплату нашей электроэнергии, так как в квартирах седьмой день нет отопления, и мы живем на электрообогревателях? — вопрошает жительница Новосибирска.

Как сообщила жительница дома № 12 по улице Космической, после ремонта на теплотрассе 6 декабря в ее подъезде оставались холодными батареи. В ночь с 10 на 11 декабря в здании лопнула перемерзшая труба, затопив подъезд.

Кроме улиц Ватутина, 33/2, Новогодней, 15, и Космической, 12 с жалобой на отсутствие тепла в редакцию НГС обратился житель дома № 33 по улице Ватутина Дмитрий. По его словам, после устранения коммунальной аварии дом 7 декабря начали подключать к теплу, однако при запуске отопления в здании прорвало трубу, затопив подвал и арендаторов.

— Часов до 11 ждали, когда приедет сварка, чтобы заварить. Попытались сделать еще раз пуск по контуру, но снова был прорыв, потому что лед в трубе, — сказал мужчина.

По его словам, отопление пустили по дому вечером 8 декабря, при этом часть стояков в квартирах не запустилась. В квартире Дмитрия, в частности, часть трубы была теплой, а сверху — холодная.

— Я видел, что бывает, когда в батареях оказывается лед. Чугунную батарею на куски разрывает. Примерно это, наверное, произошло ночью, когда в два часа ко мне пришел сосед. Случился прорыв на чердаке, протекла вода, которая потекла в квартиру к соседям, — рассказал сибиряк. Он отметил, что тепла в доме также нет уже неделю.

В пресс-службе СГК 7 декабря комментировали ситуацию по отключению тепла в домах. В компании отмечали, что отсутствие тепла — последствие дефекта на перекрестке улиц Ватутина и Котовского.

— После отключения большого количества домов при низкой температуре не сразу восстановились режимы подачи тепла. В настоящее время проводим регулирование, чтобы в ближайшие часы улучшить ситуацию. Дополнительно направили наших сотрудников в помощь слесарям управляющих компаний для запуска тепла в домах, — сообщали в компании 7 декабря.

Все перечисленные дома обслуживает Управляющая организация ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Дозвониться до диспетчерской НГС не удалось. Корреспондент издания направил запрос в Управляющую организацию и пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Коммунальная аварияОтоплениеТепло в домах
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