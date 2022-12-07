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«На кухне включили газ, в комнате — обогреватель»: новосибирцы ждут подачи тепла после ремонта теплосети

Энергетики уверяют, что в ближайшее время в квартирах начнет теплеть

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Проблемы с отоплением возникли в домах на левом берегу

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Жители Новосибирска, которые остались без отопления из-за аварии на перекрестке улиц Ватутина и Котовского, заявили, что в квартирах холодно после окончания работ на теплотрассе. СГК отчиталась о том, что ремонт закончили 6 декабря в полдень.

— ЖЭУ всю ночь пыталось запустить отопление, но нет давления, — рассказала НГС 7 декабря жительница дома на улице Космической, 12. — У нас дома включен газ на кухне в духовке и обогреватель в комнате. Боюсь, затруднительно будет определить сейчас объективно температуру. Представляете, сколько намотало уже по счетчику электроэнергии, если двое суток не выключается обогреватель?

— Я исправно плачу СГК, без просрочек, и сейчас <...> квартиру из-за холода приходится обогревать при помощи электрического обогревателя, что приводит к повышенному потреблению электричества, — заявила жительница дома на улице Блюхера, 57 Дарья.

Энергетики сообщили, что действительно подали теплоноситель, но режимы подачи тепла не сразу восстановились после массовых отключений:

— В настоящее время проводим регулирование, чтобы в ближайшие часы улучшить ситуацию. Дополнительно направили наших сотрудников в помощь слесарям управляющих компаний для запуска тепла в домах, — прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании». — Есть результаты — в частности, по 27 домам в границах улиц Блюхера, Космической, Ватутина и проспекта Маркса. Около 40 домов испытывают недостаточное теплоснабжение. Сюда относятся не только дома, где требуется регулирование режимов со стороны СГК, но и те дома, где проблемы с трубами внутри дома.

Назвать точные сроки потепления в домах Ленинского района энергетики затруднились.

В начале декабря коммунальные ЧП произошли в Железнодорожном и Первомайском районах. Авария в Ленинском районе — далеко не первая в Новосибирске в этом сезоне. В конце ноября теплотрассу порвало в Дзержинском районе, в начале декабря коммунальные аварии произошли в Железнодорожном и Первомайском районах.

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