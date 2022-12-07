«На кухне включили газ, в комнате — обогреватель»: новосибирцы ждут подачи тепла после ремонта теплосети

— ЖЭУ всю ночь пыталось запустить отопление, но нет давления, — рассказала НГС 7 декабря жительница дома на улице Космической, 12. — У нас дома включен газ на кухне в духовке и обогреватель в комнате. Боюсь, затруднительно будет определить сейчас объективно температуру. Представляете, сколько намотало уже по счетчику электроэнергии, если двое суток не выключается обогреватель?