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На Ленина начали устанавливать ларьки — что в них будет

Один из них уже украсили

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Первый киоск появился в самом начале улицы

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На улице Ленина 8 декабря начали устанавливать деревянные ларьки. Пока на пешеходной улице их два.

Второй ларек привезли уже украшенным

Второй ларек привезли уже украшенным

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Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, все ларьки появятся к 22 декабря. Там будут продавать, в том числе сувениры.

На этой неделе, 6 декабря, корреспонденты НГС спросили прохожих о том, как они относятся к убранству улицы. Многие новосибирцы высказались положительно. 1 декабря там зажгли гирлянды.

Проезд по улице Ленина от Красного проспекта в Новосибирске перекрыли 4 ноября. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издает стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что позже ее «забьют снегом и зальют водой».

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