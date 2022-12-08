На Ленина начали устанавливать ларьки — что в них будет

На улице Ленина 8 декабря начали устанавливать деревянные ларьки. Пока на пешеходной улице их два.
Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, все ларьки появятся к 22 декабря. Там будут продавать, в том числе сувениры.
На этой неделе, 6 декабря, корреспонденты НГС спросили прохожих о том, как они относятся к убранству улицы. Многие новосибирцы высказались положительно. 1 декабря там зажгли гирлянды.
Проезд по улице Ленина от Красного проспекта в Новосибирске перекрыли 4 ноября. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издает стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что позже ее «забьют снегом и зальют водой».