15 новых телесериалов июля
«Фонтанка» выбрала самые интересные новинки о шпионах, плохих русских и вампирах в наши дни
На экранах — отпускной штиль, но мы постарались и докладываем: можно посмотреть «Список смертников» с Крисом Праттом, очередную телеадаптацию «Обители зла», а также «Мажора» с Павлом Прилучным и «Люсю» с Данилой Козловским.
«Список смертников» / The Terminal List 18+
Шпионский боевик с Крисом Праттом
Где/когда: Amazon Prime Video — с 1 июля 2022
8 июля в мировой прокат выйдет долгожданное продолжение приключений персонажей Асгарда — новый фильм киновселенной Marvel «Тор: Любовь и Гром», где фанаты увидят и любимчиков в лицах Стражей Галактики. Ну а пока можно лицезреть Звездного Лорда, то есть актера Криса Пратта, в новом триллере «Список смертников». Его цифровой релиз состоялся
В центре сюжета — Джеймс Рис, член спецподразделения «морских котиков», группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнаёт о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит США. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти Вашингтона.
Новый сериал от режиссера Антуана Фукуа «Список смертников» основан на одноименном романе-бестселлере Джека Карра. Разработка телепроекта началась в 2020 году, но сами съемки растянулись из-за пандемии. Главная роль досталась Крису Пратту, а компанию ему составили Тейлор Китч, Констанс Ву, Джинн Трипплхорн, Райли Кио и Патрик Шварценеггер.
«Необъявленная война» / The Undeclared War 16+
Британский шпионский триллер про русских
Где/когда: Channel 4 / Stan. — с 30 июня / 1 июля 2022
В свете последних геополитических событий конвейер шпионских драм про «плохих русских» раскрутился на всю мощь! Как заявлено в пресс-релизе британского телеканала
Грядущий 6-серийный проект расскажет о группе лучших аналитиков английской спецслужбы GCHQ, которые тайно работают над предотвращением массовой кибератаки, угрожающей повергнуть Великобританию в хаос. Нетрудно догадаться, что за адовой кибератакой стоит, как всегда, Россия.
Каст у сериала Питера Козмински интернациональный: от британцев — Саймон Пегг, Эдриан Лестер и Ханна Халик-Браун, от россиян — молодая звезда отечественных телеэкранов Герман Сегал («Красный призрак», «Пингвины моей мамы») плюс еще несколько знакомых нам фамилий из мира русского кино: Тинатин Далакишвили, Владимир Мишуков и Эдуард Флёров.
«Мажор» 16+
Детективный сериал с Павлом Прилучным
Где/когда: Кинопоиск HD — со 2 июля 2022
С четвертым сезоном возвращается «Мажор» — детективный телесериал с Павлом Прилучным о завсегдатае ночных клубов, который лишился отцовских денег и стал полицейским. Правда, «Мажор» переехал на стриминг — новые серии со 2 июля будет показывать онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD, хотя на родном для сериала Первом канале их повторят в середине июля.
Сюжет продолжения развернётся спустя 9 лет после событий третьего сезона. Он закончился перестрелкой, после которой Игорь Соколовский выжил, а капитан Вика Родионова — нет. Новые серии посвящены тому, как за это время изменился Игорь. Он больше не служит в полиции и работает с бывшим конкурентом и нынешним партнёром Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях. Всё меняется, когда он случайно узнаёт, что у него есть
Телесериал «Мажор» уже давно числится в ТОПе лучших и самых рейтинговых отечественных телепроектов
«Мунхэвен» / Moonhaven 16+
Сай-фай про человеческую колонию на Луне
Где/когда: AMC+ — с 7 июля 2022
Стрим-сервис американской кабельной телесети AMC запускает очередной новый сай-фай — мини-сериал под названием «Мунхэвен». Сюжет незамысловат: события разворачиваются через 100 лет после современности где-то на Луне, точнее на территории колонии землян, которую люди создали, чтобы найти способ спасти свою собственную планету от гибели. Телешоу в жанре утопии придумал автор «Ложи 49» — сценарист и продюсер Питер Око. Пилотные серии снял режиссёрский тандем Бриджет Паларди и Даниэллы Круди, известных по фильму «Поднять паруса». Главные роли в «Мунхэвене» исполнили: Доминик Монахэн, Джо Манганьелло и Эмма МакДональд.
«Черная птица» / Black Bird 18+
Тюремная драма о маньяке
Где/когда: Apple TV+ — с 8 июля 2022
Новый психологический триллер от платформы Apple TV+ «Черная птица» основан на реальных событиях и рассказывает историю Джимми Кина, приговоренного к 10 годам в тюрьме. Ему предоставляется выбор — перевестись в тюрьму строгого режима для душевнобольных и подружиться с подозреваемым серийным убийцей, Ларри Холлом, чтобы выведать всю информацию по сделке со следствием, или остаться на месте и отбыть полный срок. Сценарист Деннис Лихейн («Таинственная река») адаптировал для мини-сериала мемуары «Вместе с Дьяволом» Джеймса Кина и Гиллеля Левина. У телесериала отличный каст — Тэрон Эджертон, Пол Уолтер Хаузер, Грег Кинниэр, Сепиде Моафи и Рэй Лиотта, для которого эта роль стала посмертной.
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows 16+
Черная комедия про вампиров в наши дни
Где/когда: FX — с 12 июля 2022
Ситком в формате «черной комедии» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, основанный на их же культовом фильме «Реальные упыри», о жизни вампиров Стейтен-Айленда возвращается с новым, четвертым, сезоном (напомним, что недавно телешоу было продлено еще на 2 сезона). Нандор, Надя, Лазло и Гильермо вновь с нами и живут своей сварливой жизнью среди людей во тьме. Ласло пытается достойно воспитать Коллина, Надя обдумывает, как привлечь богатых людей в свой клуб для вампиров, а Нандор отчаянно ищет вою любовь.
«Люся» 18+
Драмеди с Данилой Козловским про чудо-колонку
Где/когда: Premier — с 14 июля 2022
Один из лучших молодых российских кинорежиссёров — Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология») дебютирует в телесериалах: в середине июля в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера его нового проекта «Люся».
Талантливый программист Сеня страдает от нехватки внимания и поддержки в семье. Его отношения с женой портятся, а на горизонте появляются новые соблазны, против которых он не всегда может устоять. В это время он всё больше сближается со своим изобретением — «Люсей», колонкой с искусственным интеллектом. Он чувствует, что только с ней может откровенно делиться всеми своими переживаниями. «Люся» буквально читает его мысли, знает наперед все его реакции и помогает решать проблемы. Постепенно «Люся» всё больше проникает в жизнь Сени и, наконец, меняет её до неузнаваемости.
В ролях: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник, Григорий Верник, Иван Макаревич, Анна Слю и другие.
«Обитель зла» / Resident Evil 16+
Телеадаптация оригинальной видеоигры
Где/когда: Netflix — с 14 июля 2022
Несмотря на очевидный кризис и массовые увольнения, Netflix не сдается и пытается привлечь новых подписчиков, например, новым дорогостоящим и, скорее всего, провальным телесериалом по мотивам популярной одноименной игры — «Обитель зла». Напомним, что на сей момент уже есть
Так или иначе, в центре сюжета — корпорация «Амбрелла», которая была причастна к вспышке нового вируса, изменившего мир. Спустя
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories 18+
Спин-офф оригинального телесериала «Американская история ужасов»
Где/когда: Hulu — с 21 июля 2022
Пока все ждут нового 11-го сезона хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», стрим-сервис Hulu в рамках своей коллаборации с кабельным телеканалом FX и самим Райаном Мёрфи выпускает летнюю замену — второй сезон сериала спин-оффа «Американские истории ужасов» (разница названий лишь во множественном числе). Напомним, что концепция проекта заключается в том, что каждый новый эпизод содержит в себе новую историю, в отличие от оригинала, где аналогичная идея была с полноценными сезонами. Премьерные две серии и финал
«Святая Эвита» / Santa Evita 16+
Наталия Орейро в байопике про Еву Перон
Где/когда: Hulu — с 26 июля 2022
Спустя месяц после аргентинской премьеры на потоковом сервисе STAR+ состоится мировая премьера новой биографической теледрамы «Святая Эвита» на американском стриминге Hulu. Аргентинский «Дикий Ангел» Наталия Орейро покрасилась в блондинку.
Байопик повествует о яркой судьбе Евы Перон (она же — Эвита), легендарной аргентинской актрисы, которой удалось стать сначала первой леди страны, а затем голосом нации. Однако за насыщенной судьбой женщины при жизни следует еще более полная перипетий судьба ее тела. Долгое время тело Евы Перон не было погребено. Муж актрисы, по совместительству еще и президент Аргентины, Хуан Доминго Перон пообещал построить мавзолей, но так и не реализовал свои планы к моменту своего свержения в 1955 году.
Сериал основан на знаменитом одноимённом бестселлере Томаса Элоя Мартинеса. Однако, по словам создателей, экранная история сосредоточена не только на истории актрисы, но и на гендерных вопросах в целом.
«Милые обманщицы: Первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin 18+
Ребут одноименного телесериала про «Милых обманщиц»
Где/когда: HBO Max — с 28 июля 2022
С 2010-го по 2017 год на американском кабельном телеканале Freeform выходил успешный молодежный девчачий телесериал «Милые обманщицы». И вот спустя пять лет проект решили возродить в виде ребута с подзаголовком «Первородный грех», и показывать его будет VOD-платформа HBO Max. В новом телешоу не будет старых персонажей, лишь местами напомнят о той истории. Теперь героев будет больше — сразу несколько групп школьниц, все они живут в разных городах, и вообще всё не так, как в старом сериале.
«Милые обманщицы: Первородный грех» — это уже четвёртый сериал киновселенной «Милых обманщиц» и захватывающая подростковая драма с элементами мистического триллера от Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»).
«Курорт» / The Resort 18+
Комедийный триллер от автора «Мистера Робота»
Где/когда: Peacock — с 28 июля 2022
Пока на Сицилии снимается второй сезон ставшего популярным телепроекта «Белый лотос» от HBO, стриминг Peacock уже приготовил свой ответ конкурентам — комедийный триллер «Курорт». Его авторы — Сэм Эсмейл и Энди Сьяра, подарившие миру «Мистера Робота» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» соответственно.
В центре сюжета, как обычно, не особо счастливая семейная пара, которая отправляется на мексиканский курорт отпраздновать
«Газетчицы» / Paper Girls 16+
Экранизация одноименного комикса про девочек
Где/когда: Amazon Prime Video — с 29 июля 2022
Amazon Prime Video захотел свой аналог «Очень странных дел» — в итоге в конце июля нас ждет новый подростковый хоррор-сериал с элементами сай-фая «Газетчицы». В его основе — серия одноименных комиксов, которую в 2015–2019 годах издавала компания Image Comics. Повествует о четырех
Шоураннером телеверсии «Газетчиц» стал Кристофер С. Роджерс, автор некогда популярного сериала «Остановись и гори». Главные роли исполнили: Камрин Джонс, Райли Лай Нелет, София Росински, Фина Страцца, а также Али Вонг и Нэйт Корддри.
«Поверхность» / Surface 16+
Психологический триллер от сценаристки «Декстера» и продюсера Риз Уизерспун
Где/когда: Apple TV+ — с 29 июля 2022
Apple TV+ решил оккупировать жанр психологических триллеров: еще одна многообещающая новинка июля — «Поверхность». Его автор — сценаристка «Декстера» и «Меломанки» Вероника Уэст. Сюжет строится вокруг женщины из Сан-Франциско по имени Софи, выздоравливающей от серьезной потери памяти и черепно-мозговой травмы, которая, как ей говорят, была вызвана попыткой самоубийства, хотя она не помнит ни события, ни обстоятельств, приведших к нему. Но когда главная героиня начинает восстанавливать свою жизнь, она начинает задаваться вопросом, правда ли всё, что ей рассказывают о ее прошлом.
Половину сериала «Поверхность» снял режиссер Сэм Миллер, постановщик телепроекта на схожую тему «Я могу уничтожить тебя». Продюсером выступила Риз Уизерспун, чья кинокомпания Hello Sunshine сняла сериал вместе с Apple Studios. В главных ролях: Гугу Эмбата-Ро, Стефан Джеймс, Оливер Джексон-Коэн, Эри Грейнор, Марианн Жан-Батист, Франсуа Арно и Милли Брэйди.
«Без пары» / Uncoupled 18+
Гей-версия «Секса в большом городе»
Где/когда: Netflix — с 29 июля 2022
Создатель культового женского телесериала «Секс в большом городе» Даррен Стар придумал новый подобный телесериал для Netflix, только теперь в центре сюжета —
Даррен Стар выступил автором «Без пары» на пару с Джеффри Ричманном, продюсером других культовых ситкомов — «Фрейзер» и «Американская семейка». Ну а главную роль не теряющего надежду
Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»