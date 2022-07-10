15 новых телесериалов июля

В центре сюжета — Джеймс Рис, член спецподразделения «морских котиков», группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнаёт о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит США. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти Вашингтона.



Новый сериал от режиссера Антуана Фукуа «Список смертников» основан на одноименном романе-бестселлере Джека Карра. Разработка телепроекта началась в 2020 году, но сами съемки растянулись из-за пандемии. Главная роль досталась Крису Пратту, а компанию ему составили Тейлор Китч, Констанс Ву, Джинн Трипплхорн, Райли Кио и Патрик Шварценеггер.

