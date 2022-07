15 новых телесериалов июля

«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows 16+



Черная комедия про вампиров в наши дни



Где/когда: FX — с 12 июля 2022



Ситком в формате «черной комедии» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, основанный на их же культовом фильме «Реальные упыри», о жизни вампиров Стейтен-Айленда возвращается с новым, четвертым, сезоном (напомним, что недавно телешоу было продлено еще на 2 сезона). Нандор, Надя, Лазло и Гильермо вновь с нами и живут своей сварливой жизнью среди людей во тьме. Ласло пытается достойно воспитать Коллина, Надя обдумывает, как привлечь богатых людей в свой клуб для вампиров, а Нандор отчаянно ищет вою любовь.