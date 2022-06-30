В Академгородке развернулся конфликт из-за вырубки деревьев ради новых зданий НГУ — что не поделили вуз и общественники
Университет планирует построить кампус мирового уровня, активисты опасаются за редкие растения
В июне рядом с Новосибирским государственным университетом (НГУ) началась вырубка леса в зоне улицы Пирогова — проспекта Академика Коптюга. Этот процесс возмутил активистов, которые заявляют, что на территории находятся «краснокнижные» растения. В мэрии Новосибирска ответили на претензии общественников: по официальным данным, редких растений на территории нет. Корреспондент НГС пообщалась со сторонами конфликта.
Что будут строить
На этом месте НГУ собирается построить научно-исследовательский центр, а также учебно-научный центр института медицины и психологии
7 июня мэрия Новосибирска выдала разрешение НГУ на снос 844 деревьев и 2832 кустарников (документ имеется в распоряжении редакции), в мэрии также подтвердили эту информацию. В документе указано, что необходимо сохранить 244 дерева и оплатить восстановительную стоимость
Как рассказали в пресс-центре НГУ, на этом месте планируют построить учебно-научный центр института медицины и психологии, который может вместить 700 студентов и научно-исследовательский центр для работы до 180 научных сотрудников в смену. Эти здания запланированы в рамках строительства кампуса мирового уровня.
Какое назначение участка
В октябре 2021 года прошло рассмотрение проекта на сайте «Электронная демократия» о предоставлении НГУ разрешения на использование участка или объектов капитального строительства. Согласно прикрепленным документам, на данной территории планируется строительство не только научных центров, но и комплекса общежитий повышенного комфорта.
Главное условие проекта — сохранение природного ландшафта, общая площадь территории —
— Учебно-научный центр ИМПЗ НГУ вместит в себя помещения, необходимые для всесторонней подготовки врачей, а также научные лаборатории, которые не представлены в Новосибирском научном центре. Также там разместится самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей. Суммарная вместимость аудиторного фонда — 700 студентов, — рассказали в НГУ.
Как сообщили в пресс-центре университета, второе здание — научно-исследовательский центр. Он будет состоять из нескольких блоков: лабораторий, пространств для исследований, зон отдыха, помещений общего назначения и складских помещений. Внутри планируют создать высокий подземный этаж для научного оборудования. В здании предусмотрено размещение до 180 сотрудников за смену.
По словам общественных деятелей, участок, на котором ведется строительство, ранее находился в лесоустройстве академического лесничества, после его передали в ведение НГУ не как лес, а как участок с назначением «земли населенных пунктов».
— Раньше это был лес, а сейчас это участок земли, то есть он не находится под защитой лесного кодекса, — рассказала журналисту НГС общественный деятель Анна Левашова.
Спор из-за растений
Активисты составили групповое исковое заявление и передали его в суд (документ имеется в распоряжении редакции) о признании земельных участков лесными и о признании разрешения мэрии на снос деревьев и кустарников незаконными.
— Надеялись на то, что выдадут обеспечительные меры, тогда все хозяйственные работы прекратятся до завершения расследования. Иск был подан в конце рабочей недели, а за выходные строители уже всё вырубили, теперь там голый участок земли. Рубят сосны высотой 25 метров, «краснокнижная» липа тоже пошла под распил, я видела стружку, оставшуюся от нее, — заявила Анна.
В исковом заявлении общественники указывают, что на территории вырубки обитают виды, занесенные в Красную книгу: гнездуется сова длиннохвостая неясыть, произрастает липа сердцевидная. Это исследование, по данным общественников, провела сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.
В НГУ же сообщили, что обращались к научному сотруднику Центрального ботанического сада для исследования территории. Результат показал, что «краснокнижные» виды на участке не представлены.
— Липа, которая используется для озеленения Новосибирска, относится к другой популяции того же вида и должна рассматриваться как нитродуцент — вид из другого географического региона. Липы, встречающиеся в лесах Новосибирска и новосибирского Академгородка, носят характер самосева и являются агрессивными инвазивными растениями, распространение которых создает угрозу стабильности естественных травяных сосновых лесов и потому должно строго контролироваться и ограничиваться. Соответственно, такие липы не могут рассматриваться в качестве предмета охраны регионального уровня, — сообщили в пресс-службе НГУ.
Что объясняют в мэрии
В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии рассказали, что информации о наличии либо отсутствии «краснокнижных» видов растений или животных на участке не поступало.
— На территории установлена функциональная общественно-деловая зона, которая предусматривает строительство новых корпусов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», — добавили в управлении архитектуры и градостроительства мэрии.
По информации управления архитектурно-строительной инспекции, НГУ выдано разрешение на строительство кампуса мирового уровня: учебного корпуса СУНЦ НГУ вместимостью 625 учеников, комплекса общежитий на 690 мест и досугового центра СУНЦ НГУ с подземным переходом.
— Разрешение на строительство выдано на основании заявления застройщика и документов, предусмотренных
В мэрии сказали, что при разработке генерального плана развития Советского района принималась за основу научно-исследовательская работа, разработанная правительством НСО и Российской академией наук по увеличению центра Академгородок 2.0.
В апреле НГС писал о том, что жители многоквартирного дома в поселке Кудряшовском восстали против вырубки многометровых сосен на участке, где запланировано строительство магазина. Одна из местных жительниц подала в суд, чтобы помешать стройке перед домом и начала разбираться в том, как этот участок оказался продан. Женщина обнаружила хитрую схему по переводу части леса в зону под застройку.