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В Академгородке развернулся конфликт из-за вырубки деревьев ради новых зданий НГУ — что не поделили вуз и общественники

Университет планирует построить кампус мирового уровня, активисты опасаются за редкие растения

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Как рассказали в мэрии, разрешение на вырубку деревьев выдали 7 июня

Как рассказали в мэрии, разрешение на вырубку деревьев выдали 7 июня

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В июне рядом с Новосибирским государственным университетом (НГУ) началась вырубка леса в зоне улицы Пирогова — проспекта Академика Коптюга. Этот процесс возмутил активистов, которые заявляют, что на территории находятся «краснокнижные» растения. В мэрии Новосибирска ответили на претензии общественников: по официальным данным, редких растений на территории нет. Корреспондент НГС пообщалась со сторонами конфликта.

Что будут строить

На этом месте НГУ собирается построить научно-исследовательский центр, а также учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана.

7 июня мэрия Новосибирска выдала разрешение НГУ на снос 844 деревьев и 2832 кустарников (документ имеется в распоряжении редакции), в мэрии также подтвердили эту информацию. В документе указано, что необходимо сохранить 244 дерева и оплатить восстановительную стоимость 18,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-центре НГУ, на этом месте планируют построить учебно-научный центр института медицины и психологии, который может вместить 700 студентов и научно-исследовательский центр для работы до 180 научных сотрудников в смену. Эти здания запланированы в рамках строительства кампуса мирового уровня.

План объекта размещен высоко на дереве

План объекта размещен высоко на дереве

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Увидеть информацию на плане можно только с помощью камеры

Увидеть информацию на плане можно только с помощью камеры

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Какое назначение участка

В октябре 2021 года прошло рассмотрение проекта на сайте «Электронная демократия» о предоставлении НГУ разрешения на использование участка или объектов капитального строительства. Согласно прикрепленным документам, на данной территории планируется строительство не только научных центров, но и комплекса общежитий повышенного комфорта.

Главное условие проекта — сохранение природного ландшафта, общая площадь территории — 44 363 кв. м. Как сообщили в мэрии, кадастровый номер участка — 54:35:091485:498. По данным базы данных «Контур.Фокус», он был передан в бессрочное пользование НГУ в сентябре 2021 года, на участке разрешено размещать общежития, объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения, а также объекты для обеспечения научной деятельности.

Участок, где начинается строительство, отмечен синим цветом, его кадастровый номер — 54:35:091485:498

Участок, где начинается строительство, отмечен синим цветом, его кадастровый номер — 54:35:091485:498

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— Учебно-научный центр ИМПЗ НГУ вместит в себя помещения, необходимые для всесторонней подготовки врачей, а также научные лаборатории, которые не представлены в Новосибирском научном центре. Также там разместится самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей. Суммарная вместимость аудиторного фонда — 700 студентов, — рассказали в НГУ.

Как сообщили в пресс-центре университета, второе здание — научно-исследовательский центр. Он будет состоять из нескольких блоков: лабораторий, пространств для исследований, зон отдыха, помещений общего назначения и складских помещений. Внутри планируют создать высокий подземный этаж для научного оборудования. В здании предусмотрено размещение до 180 сотрудников за смену.

На дереве справа находится паспорт объекта, а дальше — ворота стройки

На дереве справа находится паспорт объекта, а дальше — ворота стройки

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По словам общественных деятелей, участок, на котором ведется строительство, ранее находился в лесоустройстве академического лесничества, после его передали в ведение НГУ не как лес, а как участок с назначением «земли населенных пунктов».

— Раньше это был лес, а сейчас это участок земли, то есть он не находится под защитой лесного кодекса, — рассказала журналисту НГС общественный деятель Анна Левашова.

Строительную площадку огородили железными воротами

Строительную площадку огородили железными воротами

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На стройке можно заметить охранников

На стройке можно заметить охранников

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Спор из-за растений

Активисты составили групповое исковое заявление и передали его в суд (документ имеется в распоряжении редакции) о признании земельных участков лесными и о признании разрешения мэрии на снос деревьев и кустарников незаконными.

— Надеялись на то, что выдадут обеспечительные меры, тогда все хозяйственные работы прекратятся до завершения расследования. Иск был подан в конце рабочей недели, а за выходные строители уже всё вырубили, теперь там голый участок земли. Рубят сосны высотой 25 метров, «краснокнижная» липа тоже пошла под распил, я видела стружку, оставшуюся от нее, — заявила Анна.

Идет подготовка площадки для строительства, на участке лежат деревья, которые уже срубили

Идет подготовка площадки для строительства, на участке лежат деревья, которые уже срубили

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В исковом заявлении общественники указывают, что на территории вырубки обитают виды, занесенные в Красную книгу: гнездуется сова длиннохвостая неясыть, произрастает липа сердцевидная. Это исследование, по данным общественников, провела сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

В НГУ же сообщили, что обращались к научному сотруднику Центрального ботанического сада для исследования территории. Результат показал, что «краснокнижные» виды на участке не представлены.

— Липа, которая используется для озеленения Новосибирска, относится к другой популяции того же вида и должна рассматриваться как нитродуцент — вид из другого географического региона. Липы, встречающиеся в лесах Новосибирска и новосибирского Академгородка, носят характер самосева и являются агрессивными инвазивными растениями, распространение которых создает угрозу стабильности естественных травяных сосновых лесов и потому должно строго контролироваться и ограничиваться. Соответственно, такие липы не могут рассматриваться в качестве предмета охраны регионального уровня, — сообщили в пресс-службе НГУ.

Что объясняют в мэрии

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии рассказали, что информации о наличии либо отсутствии «краснокнижных» видов растений или животных на участке не поступало.

— На территории установлена функциональная общественно-деловая зона, которая предусматривает строительство новых корпусов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», — добавили в управлении архитектуры и градостроительства мэрии.

По информации управления архитектурно-строительной инспекции, НГУ выдано разрешение на строительство кампуса мирового уровня: учебного корпуса СУНЦ НГУ вместимостью 625 учеников, комплекса общежитий на 690 мест и досугового центра СУНЦ НГУ с подземным переходом.

— Разрешение на строительство выдано на основании заявления застройщика и документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе: проект по обеспечению сохранности предмета объекта культурного наследия регионального значения, акта государственной историко-культурной экспертизы, заключения управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, — отметили в управлении.

В мэрии сказали, что при разработке генерального плана развития Советского района принималась за основу научно-исследовательская работа, разработанная правительством НСО и Российской академией наук по увеличению центра Академгородок 2.0.

В апреле НГС писал о том, что жители многоквартирного дома в поселке Кудряшовском восстали против вырубки многометровых сосен на участке, где запланировано строительство магазина. Одна из местных жительниц подала в суд, чтобы помешать стройке перед домом и начала разбираться в том, как этот участок оказался продан. Женщина обнаружила хитрую схему по переводу части леса в зону под застройку.

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