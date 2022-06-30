В Академгородке развернулся конфликт из-за вырубки деревьев ради новых зданий НГУ — что не поделили вуз и общественники

7 июня мэрия Новосибирска выдала разрешение НГУ на снос 844 деревьев и 2832 кустарников (документ имеется в распоряжении редакции), в мэрии также подтвердили эту информацию. В документе указано, что необходимо сохранить 244 дерева и оплатить восстановительную стоимость 18,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-центре НГУ, на этом месте планируют построить учебно-научный центр института медицины и психологии, который может вместить 700 студентов и научно-исследовательский центр для работы до 180 научных сотрудников в смену. Эти здания запланированы в рамках строительства кампуса мирового уровня.