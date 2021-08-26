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«Кампус мирового уровня»: смотрим, какими будут новый корпус, общежития и досуговый центр НГУ

Первое строительство будет за счет благотворительных средств

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Обе фазы строительства закончатся в 2026 году: будут построены общежитие НГУ, досуговый центр, учебный корпус и общежитие СУНЦ НГУ

Обе фазы строительства закончатся в 2026 году: будут построены общежитие НГУ, досуговый центр, учебный корпус и общежитие СУНЦ НГУ

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В Новосибирске представили проект нового кампуса НГУ

Сегодня, 26 августа, в Новосибирском государственном университете показали план нового кампуса, общежитий и досугового центра учебного центра для школьников из СУНЦ НГУ.

— Четыре объекта первой очереди строятся за счет благотворительных средств, три из них — в первую фазу. Это новый учебный корпус, досуговый центр СУНЦ и общежитие университета, — рассказали в пресс-службе НГУ.

В 2023 году закончится первая фаза строительства. Второй фазой станет строительство общежитий СУНЦ НГУ — их должны завершить к 2026 году.

Ради нового общежития НГУ снесут старое здание общежития <nobr class="_">№ 3</nobr>, сейчас оно рассчитано на 350 человек

Ради нового общежития НГУ снесут старое здание общежития № 3, сейчас оно рассчитано на 350 человек

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На время стройки студенты будут переселены в другие общежития.

— Университет решил расселить студентов по другим общежитиям кампуса, не в какое-то одно, а по разным, плюс сейчас обсуждается вопрос о том, что часть комнат передает Сибирское отделение академии наук, у них есть резерв для аспирантов. Один из вариантов, который согласован с министерством, это расселение по четыре человека в комнате. Это временная мера на этот учебный год, до конца ремонта, — рассказали в пресс-службе университета.

Новое общежитие университета рассчитано на 690 мест

Новое общежитие университета рассчитано на 690 мест

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В новом кампусе предполагается научно-исследовательский центр и учебно-научный

В новом кампусе предполагается научно-исследовательский центр и учебно-научный

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Общая площадь новых построек займет <nobr class="_">33 530</nobr> квадратных метров

Общая площадь новых построек займет 33 530 квадратных метров

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Новый корпус НГУ был разработан в Сколково на стратегической сессии. Участие в ней принимал губернатор Новосибирской области. При разработке решения особое внимание уделили сохранению леса.

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