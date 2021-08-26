«Кампус мирового уровня»: смотрим, какими будут новый корпус, общежития и досуговый центр НГУ

В Новосибирске представили проект нового кампуса НГУ
Сегодня, 26 августа, в Новосибирском государственном университете показали план нового кампуса, общежитий и досугового центра учебного центра для школьников из СУНЦ НГУ.
— Четыре объекта первой очереди строятся за счет благотворительных средств, три из них — в первую фазу. Это новый учебный корпус, досуговый центр СУНЦ и общежитие университета, — рассказали в пресс-службе НГУ.
В 2023 году закончится первая фаза строительства. Второй фазой станет строительство общежитий СУНЦ НГУ — их должны завершить к 2026 году.
На время стройки студенты будут переселены в другие общежития.
— Университет решил расселить студентов по другим общежитиям кампуса, не в какое-то одно, а по разным, плюс сейчас обсуждается вопрос о том, что часть комнат передает Сибирское отделение академии наук, у них есть резерв для аспирантов. Один из вариантов, который согласован с министерством, это расселение по четыре человека в комнате. Это временная мера на этот учебный год, до конца ремонта, — рассказали в пресс-службе университета.
Новый корпус НГУ был разработан в Сколково на стратегической сессии. Участие в ней принимал губернатор Новосибирской области. При разработке решения особое внимание уделили сохранению леса.