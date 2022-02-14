Новосибирец вышел на пикет за сквер на Демакова — он предложил потратить на него профицит городского бюджета

Одиночный пикет в поддержку «большого сквера на Демакова» провел перед мэрией Новосибирска 14 февраля активист из микрорайона «Щ» Андрей Исаков. Он считает необходимым направить часть профицита бюджета (за прошлый год он составил 350 миллионов рублей, как сообщали «Новосибирские новости») на создание сквера на улице Демакова в Советском районе города.



— В микрорайоне «Щ» 42 тысячи населения на 270 Га, на которых не было и нет до сих пор ни одного сквера. При этом власти согласовывают лишь бизнес-застройку, практически не развивая инфраструктуру. Мы пятый год бьемся за создание сквера, а нам отвечают: «Денег нет». А теперь они есть — и их нужно направить на сквер, — заявил в разговоре с НГС Исаков.

