Новосибирец вышел на пикет за сквер на Демакова — он предложил потратить на него профицит городского бюджета

Одиночный пикет в поддержку «большого сквера на Демакова» провел перед мэрией Новосибирска 14 февраля активист из микрорайона «Щ» Андрей Исаков. Он считает необходимым направить часть профицита бюджета (за прошлый год он составил 350 миллионов рублей, как сообщали «Новосибирские новости») на создание сквера на улице Демакова в Советском районе города.
— В микрорайоне «Щ» 42 тысячи населения на 270 Га, на которых не было и нет до сих пор ни одного сквера. При этом власти согласовывают лишь бизнес-застройку, практически не развивая инфраструктуру. Мы пятый год бьемся за создание сквера, а нам отвечают: «Денег нет». А теперь они есть — и их нужно направить на сквер, — заявил в разговоре с НГС Исаков.
Активист, заручившись поддержкой единомышленников, также направил обращения всем депутатам городского совета и первому заместителю мэра Новосибирска Борису Бурееву с просьбой согласовать в 2022 году выделение дополнительных средств для создания полноценного сквера от Демакова до Арбузова.
— Мой сегодняшний пикет был одиночным и непродолжительным: подошли сотрудники полиции и сказали, что пикеты запрещены. Мне пришлось свернуться, — добавил Исаков.
НГС обратился за комментарием в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать просьбу активистов и ситуацию со сквером, на момент публикации этого материала обратной связи редакция не получила.
Споры вокруг места, где местные жители ожидают появление сквера, а коммерсанты планируют построить бизнес-центр, тянутся с начала 2021 года. Участок в нижней зоне Академгородка на месте бывшего авторынка в феврале того же года был продан мэрией через АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (подконтрольно мэрии) компании «Городок» за 154 миллиона рублей. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.
В апреле 2021 депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря. На время судебных разбирательств на демаковском пустыре запретили что-либо строить. Перепродать его также пока невозможно.