В Первомайском сквере поставили огромную синюю ладошку — что она значит

В четверг, 30 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска открыли памятник волонтерам на Молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

— Арт-объект представлен в виде хоккейной клюшки, развернутой ладони, символизирующей волонтерскую поддержку и шайбы с официальной символикой МЧМ-2023, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На открытии организовали видеосвязь с Омском, где в это время открывали точно такой же памятник.