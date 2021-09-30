В Первомайском сквере поставили огромную синюю ладошку — что она значит

В четверг, 30 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска открыли памятник волонтерам на Молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.
— Арт-объект представлен в виде хоккейной клюшки, развернутой ладони, символизирующей волонтерскую поддержку и шайбы с официальной символикой МЧМ-2023, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
На открытии организовали видеосвязь с Омском, где в это время открывали точно такой же памятник.
С сегодняшнего дня можно подать заявку на волонтерство. Планируется, что на чемпионате будет работать 600 волонтеров, 10 из них — из других городов. Всех волонтеров разделят на 4 секции: волонтеры-специалисты, волонтеры общего профиля, спортивные волонтеры, городские волонтеры.
В их обязанности войдет встреча и размещение гостей, медицинское и экскурсионное сопровождение, работа переводчиков. Заявку на участие может подать каждый желающий в возрасте от 16 лет (для жителей города Новосибирска) и в возрасте от 18 лет (жители из муниципальных образований Новосибирской области и других регионов Российской Федерации).
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году. Изначально планировалось, что событие пройдет только в Новосибирске, но потом его решили разделить с Омском. В Новосибирске к чемпионату строят новый Ледовый дворец и станцию метро «Спортивная».
Объект должны ввести до октября 2022 года, но пока стройка идет с отставанием, об этом заявлял министр строительства региона Иван Шмидт. В августе РБК со ссылкой на министра сообщал, что арена готова на 39,5%, к 31 декабря этого года она должна быть построена на 75%.
Кроме того, есть проблемы с подрядчиком. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не вызвалась московская компания «Элинальфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». Через «Элинальфу» на стройке работает фирма «Строймонтаж».
В апреле одна из фирм-субподрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске заявила, что им не выплатили деньги за работу. Фирма «СК24» обратилась в Арбитражный суд, который обязал «Строймонтаж» выплатить «СК24»
«Строймонтаж» так и не выплатила строителям положенные деньги, сейчас фирму просят признать банкротом.