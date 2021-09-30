30 сентября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 8/10
usd 72.76
eur 84.88
Тема дняИдут морозы до -10 градусов
Все новости
Все новости

В Первомайском сквере поставили огромную синюю ладошку — что она значит

Такой же памятник сегодня открыли и в Омске

2 094
54Обсудить

Поделиться

Памятник появился в Первомайском сквере

Памятник появился в Первомайском сквере

Поделиться

В четверг, 30 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска открыли памятник волонтерам на Молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

— Арт-объект представлен в виде хоккейной клюшки, развернутой ладони, символизирующей волонтерскую поддержку и шайбы с официальной символикой МЧМ-2023, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На открытии организовали видеосвязь с Омском, где в это время открывали точно такой же памятник.

Подать заявку на участие в движении можно на сайте <a href="https://vknso.ru/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Волонтерского корпуса Новосибирской области</a>

Подать заявку на участие в движении можно на сайте Волонтерского корпуса Новосибирской области

Поделиться

С сегодняшнего дня можно подать заявку на волонтерство. Планируется, что на чемпионате будет работать 600 волонтеров, 10 из них — из других городов. Всех волонтеров разделят на 4 секции: волонтеры-специалисты, волонтеры общего профиля, спортивные волонтеры, городские волонтеры.

В их обязанности войдет встреча и размещение гостей, медицинское и экскурсионное сопровождение, работа переводчиков. Заявку на участие может подать каждый желающий в возрасте от 16 лет (для жителей города Новосибирска) и в возрасте от 18 лет (жители из муниципальных образований Новосибирской области и других регионов Российской Федерации).

На открытии присутствовала вице-мэр Анна Терешкова и заместитель губернатора Сергей Нелюбов

На открытии присутствовала вице-мэр Анна Терешкова и заместитель губернатора Сергей Нелюбов

Поделиться

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году. Изначально планировалось, что событие пройдет только в Новосибирске, но потом его решили разделить с Омском. В Новосибирске к чемпионату строят новый Ледовый дворец и станцию метро «Спортивная».

Объект должны ввести до октября 2022 года, но пока стройка идет с отставанием, об этом заявлял министр строительства региона Иван Шмидт. В августе РБК со ссылкой на министра сообщал, что арена готова на 39,5%, к 31 декабря этого года она должна быть построена на 75%.

Кроме того, есть проблемы с подрядчиком. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не вызвалась московская компания «Элинальфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». Через «Элинальфу» на стройке работает фирма «Строймонтаж».

В апреле одна из фирм-субподрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске заявила, что им не выплатили деньги за работу. Фирма «СК24» обратилась в Арбитражный суд, который обязал «Строймонтаж» выплатить «СК24» 24 476 307 рублей задолженности (в том числе гарантийное удержание), 16 300 966 рублей неустойки и 200 000 рублей расходов по государственной пошлине.

«Строймонтаж» так и не выплатила строителям положенные деньги, сейчас фирму просят признать банкротом.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МЧМволонтерствоспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...