В парке на Затулинке дорожка для слепых уперлась в забор — в мэрии объяснили, из-за чего

На Затулинке тактильная дорожка вела к забору
В Новосибирске на центральном входе Затулинского парка, который открылся в конце сентября, тактильная дорожка для слепых уперлась в забор. Снимок с дорожкой сделал читатель НГС 25 октября и прислал его в редакцию. Фотография вызвала массу возмущений у подписчиков нашего инстаграма.
Сегодня в мэрии объяснили, почему тактильная дорожка для слепых упирается в забор — так происходит не всегда. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, у забора одна из секций убирается и выполняет роль калитки, которую можно закрывать при необходимости на ночь.
Представители мэрии прислали в редакцию снимок, где видно, что секция открывается.
— До сих пор не принят акт выполненных работ, сейчас идут доделочные работы. Мы еще установим детскую площадку и ограждения. Сейчас идут рабочие моменты, — объяснила Новосибирска Анна Терешкова
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