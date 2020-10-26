В парке на Затулинке дорожка для слепых уперлась в забор — в мэрии объяснили, из-за чего

В Новосибирске на центральном входе Затулинского парка, который открылся в конце сентября, тактильная дорожка для слепых уперлась в забор. Снимок с дорожкой сделал читатель НГС 25 октября и прислал его в редакцию. Фотография вызвала массу возмущений у подписчиков нашего инстаграма.

Сегодня в мэрии объяснили, почему тактильная дорожка для слепых упирается в забор — так происходит не всегда. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, у забора одна из секций убирается и выполняет роль калитки, которую можно закрывать при необходимости на ночь.