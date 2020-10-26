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В парке на Затулинке дорожка для слепых уперлась в забор — в мэрии объяснили, из-за чего

Оказывается, секцию забора, преграждающую путь, можно убрать

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Оказалось, что это не забор, а калитка

Оказалось, что это не забор, а калитка

На Затулинке тактильная дорожка вела к забору

В Новосибирске на центральном входе Затулинского парка, который открылся в конце сентября, тактильная дорожка для слепых уперлась в забор. Снимок с дорожкой сделал читатель НГС 25 октября и прислал его в редакцию. Фотография вызвала массу возмущений у подписчиков нашего инстаграма.

Сегодня в мэрии объяснили, почему тактильная дорожка для слепых упирается в забор — так происходит не всегда. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, у забора одна из секций убирается и выполняет роль калитки, которую можно закрывать при необходимости на ночь.

Представители мэрии прислали в редакцию снимок, где видно, что секция открывается.

— До сих пор не принят акт выполненных работ, сейчас идут доделочные работы. Мы еще установим детскую площадку и ограждения. Сейчас идут рабочие моменты, — объяснила Новосибирска Анна Терешкова

Ранее власти рассказывали о том, какие еще парки благоустроят в Новосибирске в этом году. Всего власти решили изменить больше десятка парков и скверов в городе.

На днях свой парк развлечений появился и в Бугринской роще. Мы побывали там и узнали, какие аттракционы там есть и сколько они стоят. Репортаж смотрите тут.

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