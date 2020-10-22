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В Новосибирской области от коронавируса умерли шесть человек

Самой молодой погибшей — 54 года

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В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 118 человек

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 118 человек

В Новосибирской области от коронавируса умерли шесть человек.

— Скончались мужчины в возрасте 57 и 68 лет и женщины в возрасте 54, 65, 66 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 118 человек. На ИВЛ — 29 пациентов. Сейчас в регионе зарегистрировано за время пандемии 15 686 случаев COVID-19.

Если вы знали кого-то из погибших от коронавируса, просим связаться с редакцией НГС.

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Вчера Владимир Путин объяснил, почему в России увеличивается число смертей от коронавируса. По словам президента, изменения в статистике связаны с фиксацией причин смерти.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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