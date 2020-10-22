В Новосибирской области от коронавируса умерли шесть человек.



— Скончались мужчины в возрасте 57 и 68 лет и женщины в возрасте 54, 65, 66 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.