В Новосибирской области от коронавируса умерли шесть человек.
— Скончались мужчины в возрасте 57 и 68 лет и женщины в возрасте 54, 65, 66 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 118 человек. На ИВЛ — 29 пациентов. Сейчас в регионе зарегистрировано за время пандемии
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Вчера Владимир Путин объяснил, почему в России увеличивается число смертей от коронавируса. По словам президента, изменения в статистике связаны с фиксацией причин смерти.