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Новосибирцы собирают грибы в конце октября: заглядываем в их корзинки

Сибирякам удается найти грузди и моховики

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Грибочек найден на юге Новосибирской области

Грибочек найден на юге Новосибирской области

Новосибирцы собирают грибы в конце октября

На Новосибирск надвигается резкое похолодание, но в последние теплые деньки горожане поехали в лес и даже смогли вернуться с полными корзинками.

Сибирякам удается найти моховики, грузди и даже уже редкий в это время белый гриб. В основном именно на юге Новосибирской области. Смотрим, с чем возвращаются горожане сейчас из лесу. И напоминаем — скоро в регион придет мокрый снег.

Очень симпатичный грибок из Караканского бора

Очень симпатичный грибок из Караканского бора

Грибы из Караканского бора

Грибы из Караканского бора

Очень симпатичный гриб

Очень симпатичный гриб

Поздние грузди

Поздние грузди

Грибочки были собраны на выходных

Грибочки были собраны на выходных

Этим летом вы собрали рекордный объем грибов? Поделитесь с нами фотографиями, сколько вам удалось собрать грибов в этом сезоне.

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В этом году в Новосибирской области очень много грибов, к тому же сезон начался рано. Мы опросили новосибирцев, которые давно работают в грибном бизнесе. Оказалось, что, хорошенько потрудившись в лесу летом или осенью, можно купить приличную иномарку или даже квартиру или хотя бы немного пополнить семейный бюджет. Их рассказы можно почитать здесь.

В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одним из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нем вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!

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