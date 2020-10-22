Новосибирцы собирают грибы в конце октября: заглядываем в их корзинки

Новосибирцы собирают грибы в конце октября
На Новосибирск надвигается резкое похолодание, но в последние теплые деньки горожане поехали в лес и даже смогли вернуться с полными корзинками.
Сибирякам удается найти моховики, грузди и даже уже редкий в это время белый гриб. В основном именно на юге Новосибирской области. Смотрим, с чем возвращаются горожане сейчас из лесу. И напоминаем — скоро в регион придет мокрый снег.
Этим летом вы собрали рекордный объем грибов? Поделитесь с нами фотографиями, сколько вам удалось собрать грибов в этом сезоне.
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В этом году в Новосибирской области очень много грибов, к тому же сезон начался рано. Мы опросили новосибирцев, которые давно работают в грибном бизнесе. Оказалось, что, хорошенько потрудившись в лесу летом или осенью, можно купить приличную иномарку или даже квартиру или хотя бы немного пополнить семейный бюджет. Их рассказы можно почитать здесь.
В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одним из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нем вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!