Новосибирцы собирают грибы в конце октября: заглядываем в их корзинки

На Новосибирск надвигается резкое похолодание, но в последние теплые деньки горожане поехали в лес и даже смогли вернуться с полными корзинками.



Сибирякам удается найти моховики, грузди и даже уже редкий в это время белый гриб. В основном именно на юге Новосибирской области. Смотрим, с чем возвращаются горожане сейчас из лесу. И напоминаем — скоро в регион придет мокрый снег.