Что приготовить быстро и вкусно на ужин — семь простых рецептов на каждый день

В подборке блюда, на которые вы потратите меньше часа своего времени Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Почти каждый горожанин хоть раз задумывался, что приготовить быстро и вкусно на ужин: когда каждый день сталкиваешься со стрессом, хочется простых рецептов! Читатели НГС поделились своим опытом и секретами готовки. Выбирайте, что хотите приготовить!

Быстрый и вкусный ужин для совсем ленивых

Что приготовить быстро и вкусно на ужин точно знают любители лапши быстрого приготовления! Такой рецепт, возможно, на каждый день не подойдет из-за сомнительной пользы для здоровья. Но с ним точно справится каждый!

Вам потребуется: любая лапша быстрого приготовления, любая колбаса, вареное яйцо, майонез.

На дно глубокой чашки нужно засыпать измельченную лапшу быстро приготовления, мелко порезать колбасу и яйцо и всё, что вы любите и хотите поесть. Всыпать специи. Добавить кипяток. Через 7 минут добавить майонез. Можно есть.

Простой рецепт на каждый день

Вам потребуются: макароны (любые), куриное филе или ветчина, колбаса, сливки 200 мл, 250 мл воды, сыр, приправы по вкусу, соль, перец.

Высыпать в форму макароны, добавить мелко порезанное филе или ветчину, мелко порезанные помидоры. Посолить, поперчить, добавить приправы по вкусу. Залить сливками, добавить воды. Посыпать сверху сыром, закрыть фольгой. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут. За пять минут до готовности можно убрать фольгу, чтобы получилась сырная корочка.

Домашняя карбонара за 15 минут

Вам потребуется: бекон, чеснок, соль, перец, спагетти, сливки, сыр, сырой желток.

Пока варится спагетти, на отдельной сковороде обжарить бекон, добавить мелко порубленный чеснок. В чашку разбить один сырой желток, добавить сливки, соль, перец. Вылить смесь в чистую сковороду, довести до загустения на медленном огне, добавить сыр. Высыпать бекон, спагетти, перемешать.

Куриная грудка с овощами

Курица к ужину — отличный вариант Источник: Alvina / Telegram











Вам потребуется: куриная грудка, болгарский перец, баклажан, фунчоза, соевый соус.

Курицу порезать на небольшие кусочки, обжирать до золотистого цвета. Отдельно пожарить небольшие кусочки болгарского перца и баклажана. Фунчозу залить кипятком на пять минут. В одну глубокую сковороду сложить курицу и овощи, добавить соевый соус по вкусу, фунчозу и хорошо перемешать. Дать настояться 5–7 минут.

Полезный и простой салат на ужин

Вам потребуется: 4 отварных яйца, банка любой консервированной рыбы, банка консервированной фасоли или кукурузы, огурец, любимая зелень, сметана, соль, перец.

Яйца покрошить, добавить размятую рыбу из консервов, фасоль или кукурузу, пару ложек сметаны. Мелко порубить зелень, добавить ее. Перемешать, посолить, поперчить.

Тушенка на сковородке

Вам потребуется: тушенка, зеленый лук, перец, любые макароны.

Макароны отварить. В это время на сковородке растопить тушенку, добавить лук и перец, отваренные макароны и хорошо перемешать.

Рыбные стейки

Вам потребуется: сырые рыбные стейки (какие именно — по вкусу), картошка, морковь, лук репчатый, соль, перец.

Рыбные стейки помыть, просушить. Посолить, поперчить, при желании добавить майонез. Уложить в стеклянную форму сначала лук репчатый кольцами, потом рыбу, картошку и морковку, нарезанные тонкими пластинами. Закрыть фольгой и запечь в духовке до готовности. Обычно уходит не более 20–30 минут.

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