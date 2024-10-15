Обязательно отваривать: пять вкуснейших рецептов заготовок из опят

Опята — лучшие осенние дары леса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Грибной сезон в Сибири продолжается, хоть в нескольких районах уже и выпал снег. Синоптики обещают, что третья декада октября будет теплой, и это отличная новость для любителей опят. Собирать их можно будет даже в начале ноября, если не ляжет снег. А это значит, что самое время попробовать новенькие рецепты заготовок из опят. Мы собрали для вас самые вкусные!

Сейчас в лесу можно собирать грибы, которые растут на пнях, валежнике, стволах поврежденных деревьев. Чаще всего грибники встречают опята, вешенки и даже дождевики.

— Такие грибы могут расти и в ноябре, вплоть до покрова, если не будет сильных морозов. Опята без достаточной термической обработки могут вызывать расстройства пищеварения. Грибы считаются условно-съедобными. Но если правильно приготовить, то очень вкусные, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Эксперт советует отваривать грибы минимум полчаса, а лучше в течение 40–60 минут. Лучше всего при варке хотя бы один раз сменить воду.

Маринованные опята

Вам потребуется: опята, зонтики укропа, 1 зубчик чеснока (на литровую банку). Для маринада на 1 литр воды: 2 столовых ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 шт. гвоздики, 2 горошины душистого перца, 3–4 горошины черного перца горошком, лавровый лист (на кастрюлю), столовая ложка уксуса 70%.

Опята тщательно промыть, почистить, залить водой, поставить на огонь. Варить 20 минут после закипания, периодически помешивая. Воду слить. Налить свежую, довести до кипения, всыпать грибы и варить еще 15 минут. Откинуть на дуршлаг.

В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, специи. Довести до кипения, влить уксус, добавить грибы. После закипания варить 20 минут. Разложить по чистым стерилизованным банкам. Закатать.

Жареные опята на зиму

Вам потребуется: опята, растительное масло, соль.

Опята тщательно промыть, почистить, залить водой, поставить на огонь, посолить (нужно 1–2 столовых ложки соли в зависимости от предпочтений). Варить после закипания 40 минут, постоянно помешивая.

В глубокую сковороду налить растительное масло. Поставить на огонь. Как нагреется масло, всыпать грибы. Жарить на медленном огне под крышкой 30 минут. Снять крышку и жарить еще 15 минут. Разложить горячие грибы по чистым стерилизованным банкам. Закатать. Хранить в холодильнике или в подвале.

Грибная икра на зиму

Опята нужно обязательно тщательно отваривать Источник: Mycology.su











Вам потребуется: 1 кг опят, 150 г моркови, 150 г лука репчатого, растительное масло, 1 столовая ложка уксуса 9%, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу.

Опята тщательно промыть, почистить, залить водой, поставить на огонь, слегка посолить. Варить после закипания 40 минут, постоянно помешивая.

Морковь и лук мелко порезать и обжарить на растительном масле. Грибы пропустить через мясорубку, добавить к овощам. Посолить, поперчить. Тушить на маленьком огне 30 минут, периодически помешивая. Добавить уксус, потушить еще пять минут. Разложить горячую икру по чистым стерилизованным банкам. Закатать.

Солянка с опятами

Вам потребуется: 500 г опят, 500 г капусты, 250 г томатов, 100 г лука репчатого, 100 г томатной пасты, 100 г моркови, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара, растительное масло, лавровый лист, 5–6 горошин черного перца.

Опята тщательно промыть, почистить, залить водой, поставить на огонь, слегка посолить. Варить после закипания 40 минут, постоянно помешивая.

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук мелко порубить. Если грибы очень крупные, то порезать и их. В глубокой сковороде или казане, обжарить лук. Добавить морковь, капусту. Потушить 5 минут. Добавить опята, мелко порезанные томаты, томатную пасту. Посолить, поперчить, 150–200 миллилитров воды. Тушить на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Добавить лавровый лист, перец. Тушить еще 15 минут. Разложить по чистым стерилизованным банкам. Закатать.

Грибной суп в банках

Вам потребуется: 500 г опят, 500 г томатов, 100 г моркови, 100 г лука репчатого, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, 5-10 веточек петрушки, перец душистый, горошком, по вкусу, 2–3 лавровых листа, пол чайной ложки лимонной кислоты.

Опята тщательно промыть, почистить, залить водой, поставить на огонь, варить после закипания 30 минут. Воду слить. Налить новую, добавить грибы и варить еще 15 минут. Грибной бульон процедить, добавить соль, сахар, специи, лимонную кислоту.

Лук, морковь, томаты, петрушку, чеснок мелко порезать. Разложить равномерно по чистым банкам, добавить грибы, залить грибным бульоном.

На дно кастрюли положить полотенца — это нужно, чтобы банки не лопнули и не повредилась кастрюля. Поставить прикрытые крышками банки. Налить теплой воды «по плечики», поставить на огонь. Стерилизовать в течение 30–40 минут. Достать из воды, закрутить.

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