«Подумала, что кто-то облил мазутом»: сибирячка нашла в лесу черные грибы — видео

Жительница Новосибирской области Наталья Белоусова обнаружила в лесу грибы черного цвета. Видео с необычной находкой сибирячка опубликовала в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».
Наталья Белоусова сообщила НГС, что заметила грибы две недели назад вблизи деревни Антоново Ордынского района. Ранее она не встречала такой вид.
— Мне ответили, что это навозник или чернильный гриб. Трогать не стали, только сняли видео, — рассказала Наталья. — Сначала подумала, что кто-то облил поганки мазутом, но посреди леса это странно, так как поблизости таких пятен не было.
Сибирячка уточнила, что нашла грибы в сосновом бору, где также растут березы. Автор новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова объяснила, что увидела женщина.
— Это был навозник. При созревании спор они зачем-то себя растворяют собственными же ферментами. То есть споры у них не только разлетаются, но и стекают, — уточнила Татьяна Бульонкова.
Она сообщила, что сибирячка могла найти навозник серый, или Coprinopsis atramentaria, — это обычный, не редкий вид грибов.
— Он блокирует алкогольдегидрогеназу, поэтому есть его можно, пока молодой и крепкий, — сообщила Татьяна Бульонкова. — Но закусывать им спиртное нельзя — будет очень плохо.
По словам Татьяны Бульонковой, гриб съедобен, но вместе с алкоголем его употреблять нельзя.
— Это плохой народный способ выработать неприязнь к алкоголю, — сказала Татьяна Бульонкова.
Недавно в Новосибирской области обнаружили белый гриб огромных размеров. По словам очевидцев, он весил 4,9 килограмма.