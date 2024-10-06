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Еда «Подумала, что кто-то облил мазутом»: сибирячка нашла в лесу черные грибы — видео

«Подумала, что кто-то облил мазутом»: сибирячка нашла в лесу черные грибы — видео

Их обнаружили в Ордынском районе

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11 комментариев

Грибы нашли в Ордынском районе

Жительница Новосибирской области Наталья Белоусова обнаружила в лесу грибы черного цвета. Видео с необычной находкой сибирячка опубликовала в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

Наталья Белоусова сообщила НГС, что заметила грибы две недели назад вблизи деревни Антоново Ордынского района. Ранее она не встречала такой вид.

— Мне ответили, что это навозник или чернильный гриб. Трогать не стали, только сняли видео, — рассказала Наталья. — Сначала подумала, что кто-то облил поганки мазутом, но посреди леса это странно, так как поблизости таких пятен не было.

Сибирячка сняла находку на видео

Сибирячка уточнила, что нашла грибы в сосновом бору, где также растут березы. Автор новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова объяснила, что увидела женщина.

— Это был навозник. При созревании спор они зачем-то себя растворяют собственными же ферментами. То есть споры у них не только разлетаются, но и стекают, — уточнила Татьяна Бульонкова.

Она сообщила, что сибирячка могла найти навозник серый, или Coprinopsis atramentaria, — это обычный, не редкий вид грибов.

— Он блокирует алкогольдегидрогеназу, поэтому есть его можно, пока молодой и крепкий, — сообщила Татьяна Бульонкова. — Но закусывать им спиртное нельзя — будет очень плохо.

По словам Татьяны Бульонковой, гриб съедобен, но вместе с алкоголем его употреблять нельзя.

— Это плохой народный способ выработать неприязнь к алкоголю, — сказала Татьяна Бульонкова.

Недавно в Новосибирской области обнаружили белый гриб огромных размеров. По словам очевидцев, он весил 4,9 килограмма.

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Комментарии
11
Коляныч 2.0
52 минуты
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☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
53 минуты
Када ютуповцы одадут ключи нашему руковоцтву? Я скоко ждать должна? Я Таньку Уленгову 3 мес. не смотрю.
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