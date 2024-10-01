Тихая охота удалась: гигантский пятикилограммовый гриб нашли жители Бердска

Белый гриб огромных размеров обнаружили в лесу жители Бердска. Фотографией своей находки они поделились в Telegram-канале «Бердск Онлайн». По словам автора поста, гриб весил 4,9 килограмма.
Сибирячка отметила, что гриб относится к семейству шампиньоновых. Читатели канала предположили, что это головач гигантский — съедобный гриб. Обычно его вес достигает 1–4 килограммов. Головач в основном растет по одиночке и каждый раз на новом месте.
Ранее редакция НГС опубликовала список грибов, которые можно собирать в Новосибирской области до первого снега.