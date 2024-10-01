НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

ясная погода, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 749мм 53%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Что интересного в стране
Война между братом и сестрой
Сибиряки — про работу в офисе
Тысячи новосибирцев без тепла
Лайфхаки для уютного дома
Ненастоящая скидка в «Автомире»
Секреты работы синоптиков
Журналистка о безопасности в такси
Новости в Telegram
Осень Тихая охота удалась: гигантский пятикилограммовый гриб нашли жители Бердска

Тихая охота удалась: гигантский пятикилограммовый гриб нашли жители Бердска

Гриб относится к семейству шампиньоновых

1 247
5 комментариев

Александр Ощепков / NGS.RU

Белый гриб огромных размеров обнаружили в лесу жители Бердска. Фотографией своей находки они поделились в Telegram-канале «Бердск Онлайн». По словам автора поста, гриб весил 4,9 килограмма.

Сибирячка отметила, что гриб относится к семейству шампиньоновых. Читатели канала предположили, что это головач гигантский — съедобный гриб. Обычно его вес достигает 1–4 килограммов. Головач в основном растет по одиночке и каждый раз на новом месте.

Ранее редакция НГС опубликовала список грибов, которые можно собирать в Новосибирской области до первого снега.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
веснушка
52 минуты
на территории ботанического сада СТРАН этих головачей полно!
Гость
1 час
Супер. Я нашол где-то 20 больших и чистых. Очень вкусные.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Галина,39

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление