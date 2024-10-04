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Еда Индекс НГС Праздник к нам приходит: в Новосибирске начали продавать мандарины — привозят даже из ЮАР

Праздник к нам приходит: в Новосибирске начали продавать мандарины — привозят даже из ЮАР

Рассказываем, во сколько обойдутся новогодние фрукты

719
15 комментариев

Мандарины поступили в продажу в сентябре

В новосибирских магазинах в октябре начали продавать мандарины. НГС обошел три сетевых торговых точки и выяснил, во сколько сейчас обойдутся новогодние фрукты.

В сети «Ярче» мандарины стоят 219,99 рубля за килограмм. Сами фрукты довольно крупные — вес двух штук больше 450 граммов.

В «Ярче» плоды довольно крупные

В магазине «Магнит» продают развесные и фасованные отборные мандарины. Цена на них одинаковая — 239,99 рубля за килограмм.

В «Магните» мандарины привычных размеров

Можно купить уже фасованные фрукты

В магазине «Пятерочка» мандарины обойдутся в 229 рублей за килограмм. Здесь, как и в «Магните», фрукты стандартного размера.

В мандаринах содержатся витамины и антиоксиданты

В сервисах доставки тоже начали продавать эти фрукты. В «Самокате» мандарины с листочками стоят 169 рублей за полкилограмма, отборные обойдутся в 219 рублей за 600 граммов. В приложении «Купер» можно заказать мандарины из «Ленты» по цене 144,75-158,47 рублей за килограмм, 1,5 килограмма обойдется в 513,29 рубля. Фрукты из METRO стоят от 179 до 219 рублей за килограмм, из «О'Кей» — от 199,99 до 229,99 рубля, при этом 1,8 килограмма мандаринов из ЮАР обойдутся в 467,98 рубля. В «Ашане» фрукты стоят 189,9 рубля за килограмм.

В мандаринах, помимо воды и сахаров, содержатся кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла, витамины (группы B, P, K, D), антиоксиданты. Но, несмотря на это, не всем стоит употреблять эти фрукты, особенно в большом количестве. Читайте в материале НГС, кому лучше отказаться от мандаринов.

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Комментарии
15
Татьяна 53
30 минут
Пусть наберутся, наедятся, а потом посмотрю цены.
Zemb
33 минуты
а ёлки когда завезут?
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