Праздник к нам приходит: в Новосибирске начали продавать мандарины — привозят даже из ЮАР

Мандарины поступили в продажу в сентябре Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В новосибирских магазинах в октябре начали продавать мандарины. НГС обошел три сетевых торговых точки и выяснил, во сколько сейчас обойдутся новогодние фрукты.

В сети «Ярче» мандарины стоят 219,99 рубля за килограмм. Сами фрукты довольно крупные — вес двух штук больше 450 граммов.

В «Ярче» плоды довольно крупные Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В магазине «Магнит» продают развесные и фасованные отборные мандарины. Цена на них одинаковая — 239,99 рубля за килограмм.

В «Магните» мандарины привычных размеров Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Можно купить уже фасованные фрукты Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В магазине «Пятерочка» мандарины обойдутся в 229 рублей за килограмм. Здесь, как и в «Магните», фрукты стандартного размера.

В мандаринах содержатся витамины и антиоксиданты Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В сервисах доставки тоже начали продавать эти фрукты. В «Самокате» мандарины с листочками стоят 169 рублей за полкилограмма, отборные обойдутся в 219 рублей за 600 граммов. В приложении «Купер» можно заказать мандарины из «Ленты» по цене 144,75-158,47 рублей за килограмм, 1,5 килограмма обойдется в 513,29 рубля. Фрукты из METRO стоят от 179 до 219 рублей за килограмм, из «О'Кей» — от 199,99 до 229,99 рубля, при этом 1,8 килограмма мандаринов из ЮАР обойдутся в 467,98 рубля. В «Ашане» фрукты стоят 189,9 рубля за килограмм.