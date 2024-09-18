Вкусное вино и настойки из черноплодной рябины: эти 4 рецепта вы легко повторите дома

Осенние ягоды, конечно, не такие сладкие, как летние, зато их вкусовая палитра впечатлит любого дегустатора. Да, не каждый будет наворачивать их горстями, как ту же малину, потому что они порой слишком терпкие. Зато настойки из таких ягод получаются, что называется, ум отъешь. И вот как приготовить наливки и вино из черноплодной рябины.
- Польза и вред черноплодной рябины
- Наливка из черноплодной рябины и винограда
- Настойка на черноплодной рябине с корицей
- Наливка на черноплодной рябине с яблоком
- Настойка из черноплодной рябины с апельсином
Польза и вред черноплодной рябины
Прежде чем начать готовить наливки и вино из черноплодной рябины, стоит знать о ее полезных свойствах и противопоказаниях. А то вдруг вам ее вообще нельзя.
Полезна арония (другое название черноплодки) большим количеством витамина С, также в ней есть витамин В9, кальций, фосфор и калий. Сок черноплодки снижает артериальное давление, приостанавливает развитие атеросклероза, нормализует работу эндокринной системы. Это, конечно, не повод наворачивать ягодные настойки литрами, потому что такой подход приведет разве что к развитию крепкой зависимости и проблемам со здоровьем. Но немного продегустировать — сам бог велел.
Что же до ограничений, то настойки из аронии навредят пациентам гастропрофиля, людям с повышенной кислотностью желудка, язвой и заболеваниями кишечника. Также в списке — диабетики, гипотоники и те, у кого есть нарушения свертываемости крови.
Теперь перейдем непосредственно к рецептам.
Наливка из черноплодной рябины и винограда
Чтобы приготовить наливку из черноплодной рябины и винограда, вам понадобятся:
рябина черноплодная — 1 кг;
виноград — 1 кг;
малина — 200 г;
зерновой дистиллят — 250 мл;
сахар — 250 г;
корица — 1 палочка;
гвоздика — 5 штук;
кардамон — по вкусу.
Первым делом засыпьте специи в алкоголь — пусть себе настаиваются, пока наливка бродит. Следом снимите виноград с гроздей и передавите его (во имя диких дрожжей его можно не мыть). Черноплодку (мытую) пропустите через мясорубку и отправляйте к винограду. Добавьте малину. Теперь виноград, рябину и малину ставьте в одной посуде под гидрозатвор — пусть себе бродят дня четыре.
Спустя четыре дня, как только основа для наливки подбродила, отфильтруйте ее через два слоя марли. Получившееся вино вылейте в кастрюлю, добавьте 250 граммов сахара, доведите до легкого кипения, после чего отключите и дайте остыть до комнатной температуры.
Остывшее вино с сахаром заливайте в банку, добавляйте ароматную алкогольную основу по вкусу, закрывайте крышку и оставьте «отдыхать» при комнатной температуре. Спустя две-три недели «отпуска» настойку можно открывать и дегустировать.
Настойка на черноплодной рябине с корицей
Корица помогает черноплодной рябине лучше раскрыть вкусовые качества. Она была в предыдущем рецепте, не обойтись без нее и теперь. Только теперь нам понадобятся уже три палочки. Впрочем, не будем забегать вперед, записывайте все ингредиенты, которые нам пригодятся:
черноплодная рябина — 2 кг;
водка — 2 л;
сахар — 140 г;
корица — 3 палочки.
Как только все ингредиенты перед вами, приступайте к готовке. Ягоды переберите, промойте как следует, немного просушите, высыпьте в подходящую емкость и залейте водкой. После чего неплотно закройте и оставьте настаиваться на пару недель.
Спустя две недели достаньте емкость и отфильтруйте настойку через марлю. После этого подготовьте корицу. Для этого залейте ее кипятком, дайте постоять 10 минут и слейте воду. Эту процедуру нужно будет повторить еще четыре раза. Как только всё сделаете, добавьте сахар с корицей в настойку и оставьте достаиваться еще на пару дней.
Спустя два дня доставайте настойку, еще раз ее отфильтруйте, разлейте по бутылкам и плотно закройте.
Наливка на черноплодной рябине с яблоком
Еще один продукт, который дополнит вкус аронии, — яблоки. Лучше, если это будет «антоновка». Она отличается насыщенным яблочным ароматом и грушевыми нотками, так что в этой наливке окажется минимум рябиновой терпкости, зато будут обеспечены богатый аромат и хорошая питкость. Правда, для этого еще нужно соблюсти все пропорции. Поэтому записывайте ингредиенты:
черноплодная рябина — 900 г;
яблоки — 400 г;
водно-спиртовая смесь 50% об. — 5 л.
В зависимости от того, какой объем наливки хотите получить, можете варьировать количество ингредиентов. Здесь же указан состав для пяти литров напитка.
Первым делом помойте ягоды под теплой водой, уберите все листья, ветки и прочий мусор, а также плесневелые и гнилые ягоды.
Чтобы сократить количество дубильных веществ, залейте аронию чистой теплой водой так, чтобы она покрывала все ягоды и выдерживайте на протяжении получаса.
Температура воды не должна превышать 50 градусов, чтобы сохранился витамин С. Также следите, чтобы ягоды не находились в воде слишком долго: так в них сохранится максимум витаминов.
Пока арония отмокает, подготовьте яблоки. Их также нужно помыть, а затем удалить сердцевину, в противном случае наливка получится более терпкой. После чего нарежьте яблоко мелкими дольками.
Как только полчаса замачивания рябины прошли, слейте воду, объедините распаренную черноплодку с яблоками, залейте водно-спиртовой смесью, закройте крышкой и настаивайте на протяжении трех недель при комнатной температуре. После этого достаньте наливку на свет божий, отфильтруйте от яблок и ягод и продегустируйте. Если вам покажется, что напитку не хватает сладости, добавьте по вкусу мед, сахарный сироп или фруктозу. Но после этого дайте напитку постоять еще немного. Если же вы считаете, что ваша наливка вышла идеальной, разливайте по бутылкам и зовите гостей.
Настойка из черноплодной рябины с апельсином
Целый апельсин для претворения этого рецепта в жизнь нам не понадобится, так что можете его съесть или отдать детям, а себе для приготовления оставить цедру. Полный состав ингредиентов до неприличия лаконичен:
черноплодная рябина — 250 г;
водка — 0,5 л;
цедра апельсина — 1 ч. л.
Рецепт также впечатляет своей простотой. Сначала нужно снять аронию с веток, как следует промыть в теплой воде и обсушить, после чего немного проколоть, чтобы ягоды дали больше своих вкусовых свойств будущему напитку. В чистую банку закладывайте черноплодку, цедру апельсина, заливаем это всё водкой и убираем в темное место на пару недель — пусть себе хранится при комнатной температуре. Главное — не забывайте помешивать каждые 2–3 дня.
Спустя две недели ваша ароматная и насыщенная настойка будет готова.
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