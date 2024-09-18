Вкусное вино и настойки из черноплодной рябины: эти 4 рецепта вы легко повторите дома

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Еще один продукт, который дополнит вкус аронии, — яблоки. Лучше, если это будет «антоновка». Она отличается насыщенным яблочным ароматом и грушевыми нотками, так что в этой наливке окажется минимум рябиновой терпкости, зато будут обеспечены богатый аромат и хорошая питкость. Правда, для этого еще нужно соблюсти все пропорции. Поэтому записывайте ингредиенты:

черноплодная рябина — 900 г;

яблоки — 400 г;

водно-спиртовая смесь 50% об. — 5 л.

В зависимости от того, какой объем наливки хотите получить, можете варьировать количество ингредиентов. Здесь же указан состав для пяти литров напитка.

Первым делом помойте ягоды под теплой водой, уберите все листья, ветки и прочий мусор, а также плесневелые и гнилые ягоды.

Чтобы сократить количество дубильных веществ, залейте аронию чистой теплой водой так, чтобы она покрывала все ягоды и выдерживайте на протяжении получаса.

Температура воды не должна превышать 50 градусов, чтобы сохранился витамин С. Также следите, чтобы ягоды не находились в воде слишком долго: так в них сохранится максимум витаминов.

Пока арония отмокает, подготовьте яблоки. Их также нужно помыть, а затем удалить сердцевину, в противном случае наливка получится более терпкой. После чего нарежьте яблоко мелкими дольками.