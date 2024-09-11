Худшая закуска к водке: она не только градус крадет

Если над вопросом «Что будем пить?» мы обычно долго не раздумываем, то над тем, чем будем закусывать, приходится некоторое время поразмышлять. Здесь мы чаще всего опираемся на собственные предпочтения — ведь главное, чтобы было вкусно. Можно еще посмотреть на совместимость продуктов с алкоголем. И если возлияния не избежать, то можно хотя бы облегчить свои муки в будущем. А для этого не помешает узнать, с какой закуской у спиртного конкретные контры. И помните, что алкоголь в любом случае яд, чем его ни закусывай.