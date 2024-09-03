Борщ лучше: где в Новосибирске искать том ям и рамен — топ мест по версии читателей

Мы решили узнать, какое заведение паназиатской кухни в Новосибирске лучшее Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Рамен, вок, том ям… Все эти чужеземные блюда твердо заняли свое место в наших желудках. Сегодня куда ни глянь — всюду вывески с паназиатской кухней! Кажется, найти свою частичку Таиланда или Китая в этом море сибирского изобилия просто невозможно, но мы все-таки попробуем.

На прошлой неделе редакция попросила читателей Telegram-канала НГС (подписывайтесь скорее) поделиться своими любимчиками в мире паназии, и вот, что из этого вышло — 4 и 5 места разделили сразу несколько заведений:

TomYumBar Sabai Bar «Мятный Карась» Wong bistro; Nemo asian kitchen&bar; «Кухня Ли» Poke Top; Panda Chef; Vietfood Bumbum

Самый вкусный том ям здесь! Источник: NGS.RU











Несмотря на то, что TomYumBar вырвался в лидеры с очень большим отрывом, далеко не все посчитали его лучшим в городе. Критике подверглись и «космические» цены в заведении, и даже технология приготовления.

— «Том ям бар» посредственно по сравнению с том ямами на Гастрокорте: «Пибим», Sen viet, — не согласен с итогами читатель.

— Sabai лучшие. Причем в обеих точках хорошо, но на Щетинкина атмосфернее! «Том ям бар», имхо, просто раскрученная сеть с множеством точек. Уровень у них средний, не плохо, но и не вау, — поддерживает Владимир.

Как всегда, дело вкуса. Некоторые из наших читателей вообще предпочли заморской кухне родной наваристый борщ! Все-таки не каждый организм выдержит остроту паназии.

— Вчера в первые в жизни попробовал том ям и понял, что лучше бы борща похлебал, — пишет Demid.

В следующий раз выясним, где в Новосибирске готовят самый вкусный борщ, а пока сохраняем рекомендации читателей по паназиатской кухне. Больше — в комментариях под этим постом.

Не согласны с рейтингом? Делитесь в комментариях, кто кто еще заслуживает место в народном топе.