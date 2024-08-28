«На вкус и цвет товарища нет»: самый вкусный кофе в Новосибирске по версии читателей НГС

Добрая половина новосибирцев не может провести и дня без чашечки кофе, а кому-то этот напиток и вовсе заменяет полноценный завтрак. И пока одни неспешно крутятся у плиты с туркой, другие — залетают с ноги в кофейню.
Мы решили выяснить, где в Новосибирске варят лучший кофе, и обратились за помощью к читателям нашего Телеграм-канала. Больше 130 сообщений, но в лидерах — только трое. Народными любимчиками по нашим подсчетам оказались Skuratov Сoffee, «Академия Кофе» и «Ярче!». Из-за последнего в комментариях, кстати, разгорелся нешуточный спор.
— В «Ярче!» вкусный кофе? — недоумевает читатель.
— В Ярче, конечно. Судя по тому, что у кофемата постоянно очереди, у них явно самый вкусный, — отмечает Dima.
— У меня тот же набор предпочтений. Из дорогих — «Скуратов» топ, а из серии быстро/по пути/на работу — Ярче лучший, — присоединяется другой читатель.
В комментариях под этим постом можно найти массу полезных рекомендаций, чтобы отправиться в настоящее путешествие по кофейням Новосибирска и определить своего любимчика. Сохраняйте топ-10:
Skuratov Сoffee
«Академия Кофе»
«Ярче!»
Brewsell
Blackwood coffee
Shurubor Coffeeshop
«Чашка Кофе»
Cuba Coffee Bar
«Вова варит»
Utopian Coffee
И все-таки стоит отметить, что многие новосибирцы предпочитают варить кофе дома. Причем неплохо в этом разбираются!
— В турке хороший кофе. Если перед готовкой зерна перемолоть, вкусно получается. Ну и в кофемашине зерна должны быть фирмы «Эгоист» или от «Лавацца оро», — уверен читатель Venyonich.
— Пью только дома. Занималась одно время чаем и кофе, поэтому последнее время только марка Kimbo и только рожковая кофеварка. «Лавацца», «Эгоист» и иже с ними рядом не стояли, — делится опытом Anna Bezuglova.
— Дома самый вкусный кофе, сваренный для любимых и просто хороших людей. Когда варишь с душой, всё вкуснее, — поддерживает домашнюю идиллию Елена.
А еще говорят — о вкусах не спорят. Еще как спорят! А вы согласны с народным рейтингом? Поделитесь в комментариях, где покупаете кофе.