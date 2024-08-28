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Еда опрос «На вкус и цвет товарища нет»: самый вкусный кофе в Новосибирске по версии читателей НГС

«На вкус и цвет товарища нет»: самый вкусный кофе в Новосибирске по версии читателей НГС

Публикуем народный рейтинг

1 707
14 комментариев

Вежливый бариста, атмосфера и качественные зерна — что еще нужно, чтобы назвать кофейню лучшей?

Добрая половина новосибирцев не может провести и дня без чашечки кофе, а кому-то этот напиток и вовсе заменяет полноценный завтрак. И пока одни неспешно крутятся у плиты с туркой, другие — залетают с ноги в кофейню.

Мы решили выяснить, где в Новосибирске варят лучший кофе, и обратились за помощью к читателям нашего Телеграм-канала. Больше 130 сообщений, но в лидерах — только трое. Народными любимчиками по нашим подсчетам оказались Skuratov Сoffee, «Академия Кофе» и «Ярче!». Из-за последнего в комментариях, кстати, разгорелся нешуточный спор.

«Академия Кофе» уступила Skuratov всего четыре голоса

— В «Ярче!» вкусный кофе? — недоумевает читатель.

— В Ярче, конечно. Судя по тому, что у кофемата постоянно очереди, у них явно самый вкусный, — отмечает Dima.

— У меня тот же набор предпочтений. Из дорогих — «Скуратов» топ, а из серии быстро/по пути/на работу — Ярче лучший, — присоединяется другой читатель.

В комментариях под этим постом можно найти массу полезных рекомендаций, чтобы отправиться в настоящее путешествие по кофейням Новосибирска и определить своего любимчика. Сохраняйте топ-10:

  1. Skuratov Сoffee

  2. «Академия Кофе»

  3. «Ярче!»

  4. Brewsell

  5. Blackwood coffee

  6. Shurubor Coffeeshop

  7. «Чашка Кофе»

  8. Cuba Coffee Bar

  9. «Вова варит»

  10. Utopian Coffee

И все-таки стоит отметить, что многие новосибирцы предпочитают варить кофе дома. Причем неплохо в этом разбираются!

— В турке хороший кофе. Если перед готовкой зерна перемолоть, вкусно получается. Ну и в кофемашине зерна должны быть фирмы «Эгоист» или от «Лавацца оро», — уверен читатель Venyonich.

— Пью только дома. Занималась одно время чаем и кофе, поэтому последнее время только марка Kimbo и только рожковая кофеварка. «Лавацца», «Эгоист» и иже с ними рядом не стояли, — делится опытом Anna Bezuglova.

—  Дома самый вкусный кофе, сваренный для любимых и просто хороших людей. Когда варишь с душой, всё вкуснее, — поддерживает домашнюю идиллию Елена.

Такая небольшая кофемашина заняла свое место на кухне нашего читателя

А еще говорят — о вкусах не спорят. Еще как спорят! А вы согласны с народным рейтингом? Поделитесь в комментариях, где покупаете кофе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU.
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Комментарии
14
Shkrobko1983
28 августа 2024, 15:52
а почему нет варианта Маккофе 3 в 1 ?
Pakko
28 августа 2024, 15:59
Самый лучший кофе в Академии Кофе, и круассан тоже ;)
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