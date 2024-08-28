«На вкус и цвет товарища нет»: самый вкусный кофе в Новосибирске по версии читателей НГС

Вежливый бариста, атмосфера и качественные зерна — что еще нужно, чтобы назвать кофейню лучшей? Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Добрая половина новосибирцев не может провести и дня без чашечки кофе, а кому-то этот напиток и вовсе заменяет полноценный завтрак. И пока одни неспешно крутятся у плиты с туркой, другие — залетают с ноги в кофейню.

Мы решили выяснить, где в Новосибирске варят лучший кофе, и обратились за помощью к читателям нашего Телеграм-канала. Больше 130 сообщений, но в лидерах — только трое. Народными любимчиками по нашим подсчетам оказались Skuratov Сoffee, «Академия Кофе» и «Ярче!». Из-за последнего в комментариях, кстати, разгорелся нешуточный спор.

«Академия Кофе» уступила Skuratov всего четыре голоса Источник: NGS.RU











— В «Ярче!» вкусный кофе? — недоумевает читатель.

— В Ярче, конечно. Судя по тому, что у кофемата постоянно очереди, у них явно самый вкусный, — отмечает Dima.

— У меня тот же набор предпочтений. Из дорогих — «Скуратов» топ, а из серии быстро/по пути/на работу — Ярче лучший, — присоединяется другой читатель.

В комментариях под этим постом можно найти массу полезных рекомендаций, чтобы отправиться в настоящее путешествие по кофейням Новосибирска и определить своего любимчика. Сохраняйте топ-10:

Skuratov Сoffee «Академия Кофе» «Ярче!» Brewsell Blackwood coffee Shurubor Coffeeshop «Чашка Кофе» Cuba Coffee Bar «Вова варит» Utopian Coffee

И все-таки стоит отметить, что многие новосибирцы предпочитают варить кофе дома. Причем неплохо в этом разбираются!

— В турке хороший кофе. Если перед готовкой зерна перемолоть, вкусно получается. Ну и в кофемашине зерна должны быть фирмы «Эгоист» или от «Лавацца оро», — уверен читатель Venyonich.

— Пью только дома. Занималась одно время чаем и кофе, поэтому последнее время только марка Kimbo и только рожковая кофеварка. «Лавацца», «Эгоист» и иже с ними рядом не стояли, — делится опытом Anna Bezuglova.

— Дома самый вкусный кофе, сваренный для любимых и просто хороших людей. Когда варишь с душой, всё вкуснее, — поддерживает домашнюю идиллию Елена.

Такая небольшая кофемашина заняла свое место на кухне нашего читателя Источник: читатель НГС Василий