Для тех, кто по-русски не понимает: в сельском магазине в Ордынке кончилась колбаса — объявление написали на английском

Теперь все ясно и понятно Источник: Виталий Полищук / Telegram, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в фирменном магазине «Ирмень» объявление о том, что до 1 сентября не будет колбасы написали на двух языках. Несмотря на то, что рабочий поселок Ордынское — не центр туристического мира, теперь англоязычные покупатели могут получить информацию в полном объеме.

— Я спросил зачем повесили второе объявление. Мне сказали, что для тех, кто по-русски не понимает. Колбаса знаменитая ирменская, очень востребованная. Люди постоянно ее спрашивают, даже требуют, а продавец один. На английском, кстати, очень грамотно написано, — объяснил корреспонденту НГС Виталий Полищук создатель популярного новосибирского паблика «АСТ-54», блогер, который и снял витрину.

Он добавил, что ситуация его очень развеселила. Телефона магазина в открытом доступе не оказалось.

Ранее в Роспотребнадзоре Новосибирской области назвали правила для выбора качественной колбасы.