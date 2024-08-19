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Еда «Окраска фарша должна быть однородной»: как выбрать хорошую колбасу — правила в одной картинке

«Окраска фарша должна быть однородной»: как выбрать хорошую колбасу — правила в одной картинке

Хотите купить хорошую колбасу — смотрите инфографику

844
7 комментариев
Важную роль играют вкус и консистенция

В Роспотребнадзоре Новосибирской области назвали правила для выбора качественной колбасы.

В ведомстве отмечают, что свежие колбасные изделия должны обладать целым набором важных качественных характеристик. Так, их оболочка должна быть сухой, крепкой и эластичной, без следов плесени или слизи, плотно прилегающей к начинке (за исключением случаев, когда используется целлофановая оболочка).

Показываем в одной картинке все рекомендации.

Разрез фарша вареных колбас и мясных хлебов должен быть розово-красным, полукопченых колбас — красным, сырокопченых — вишнево-красным, ливерных колбас и паштетов — серым. Окраска фарша должна быть однородной как по краям, так и в центральной части, без серых пятен и воздушных пустот. Шпик во всех колбасных изделиях должен быть белого цвета или с розоватым оттенком.

Запах и вкус качественной колбасы должны быть приятными и характерными для каждого вида. В них должны чувствоваться ароматы специй, без посторонних привкуса и запаха. Вареные колбасы должны иметь слабосоленый вкус, полукопченые – солоноватый, слегка острый с легким ароматом копчения, а копченые – более соленый, острый с выраженным ароматом копчености.

Консистенция качественных колбасных изделий также имеет свои особенности: ливерные и вареные кровяные колбасы должны быть мажущимися, вареные и полукопченые — упругими, плотными, некрошливыми и нерыхлыми, а копченые — плотными.

В ведомстве добавили, что с начала текущего года специалисты провели почти 550 исследований колбасной продукции, шоколада и продукции пчеловодства. Никаких нарушений выявлено не было – все пробы отвечали гигиеническим требованиям.

Ранее НГС писал о том, какими характеристиками должен обладать качественный шоколад.

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Новосибирская область Роспотребнадзор Колбаса Здоровье
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Комментарии
7
Гость
19 августа 2024, 12:51
Краска для фарша должна быть однородной, в этом причина успеха.
Гость
19 августа 2024, 13:21
Современный человек ест краску с пальмовым маслом-это влияет как на здоровье, так и на умственные способности.
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