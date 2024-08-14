«Тает во рту»: новосибирский Роспотребнадзор назвал качества хорошего шоколада

В настоящем шоколаде обязательно должно быть какао-масло Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области назвали правила для выбора качественного шоколада. Показываем в одной картинке.

Источник: Юрий Орлов, NGS.RU











Как объяснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, чем выше процент содержания какао в продукте, тем ярче и насыщеннее вкус. Натуральным шоколадлом можно считать только тот, в котором есть какао-масло. Кондитерское изделие, в котором оно заменено растительными маслами — подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое — называется сладкой кондитерской плиткой.

Настоящий шоколад тает во рту, так как температура плавления какао-масла составляет около 32 градусов. Его необходимо хранить в темном и сухом месте.

При высоких температурах на поверхности шоколада может появиться «жировое поседение» — какао-масло начинает частично плавиться и выступает на поверхность, а затем застывает, образуя серые пятна. Хранение шоколада в холодильнике может привести к «сахарному поседению» — из него кристаллизуется сахар, и на поверхности появляются белые пятна. Хотя это не вредно для здоровья, вкусовые качества такого шоколада снижаются.



Маркировка на упакованном шоколаде должна содержать следующую информацию: товарный знак, наименование производителя, состав, пищевую ценность, дату производства и срок годности, а также условия хранения.



Ранее НГС писал о том, что сотрудники новосибирского Роспотребнадзора проверили шоколад в магазинах области. Специалисты не нашли нарушений.