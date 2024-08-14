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Еда «Тает во рту»: новосибирский Роспотребнадзор назвал качества хорошего шоколада

«Тает во рту»: новосибирский Роспотребнадзор назвал качества хорошего шоколада

Собрали в инфографике советы экспертов

773
1 комментарий
В настоящем шоколаде обязательно должно быть какао-масло

Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области назвали правила для выбора качественного шоколада. Показываем в одной картинке.

Как объяснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, чем выше процент содержания какао в продукте, тем ярче и насыщеннее вкус. Натуральным шоколадлом можно считать только тот, в котором есть какао-масло. Кондитерское изделие, в котором оно заменено растительными маслами — подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое — называется сладкой кондитерской плиткой.

Настоящий шоколад тает во рту, так как температура плавления какао-масла составляет около 32 градусов. Его необходимо хранить в темном и сухом месте.

При высоких температурах на поверхности шоколада может появиться «жировое поседение» — какао-масло начинает частично плавиться и выступает на поверхность, а затем застывает, образуя серые пятна. Хранение шоколада в холодильнике может привести к «сахарному поседению» — из него кристаллизуется сахар, и на поверхности появляются белые пятна. Хотя это не вредно для здоровья, вкусовые качества такого шоколада снижаются.

Маркировка на упакованном шоколаде должна содержать следующую информацию: товарный знак, наименование производителя, состав, пищевую ценность, дату производства и срок годности, а также условия хранения.

Ранее НГС писал о том, что сотрудники новосибирского Роспотребнадзора проверили шоколад в магазинах области. Специалисты не нашли нарушений.

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Здоровье Шоколад Роспотребнадзор Новосибирская область
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Комментарии
1
Гость
14 августа 2024, 07:54
Роспотребнадзор лучше бы проверял качество выпускаемой продукции , а не давал дурацкие советы . )) Настоящий шоколад тает во рту, ((----как это проверить в магазине , вскрыть упаковку откусить , пожевать , и если не тает во рту то вернуть ?
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