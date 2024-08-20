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Еда эксклюзив «Нетипичная картина»: в Новосибирске подорожали сезонные фрукты — сравниваем цены

«Нетипичная картина»: в Новосибирске подорожали сезонные фрукты — сравниваем цены

Особенно сильно выросла цена на виноград

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1 комментарий

Новосибирцы стали меньше покупать арбузы

В Новосибирске выросли цены на сезонные ягоды и фрукты. Об этом НГС сообщили в сервисе Контур.Маркет. Больше всего подорожал виноград, который стал дороже на 39% за килограмм. При этом спрос не уменьшился, а тоже вырос — на 10%.

Аналитики Контур.Маркет сравнили цены 2024 и 2023 года. Для этого эксперты проверили более 5 тысяч чеков, которые пробивались торговыми точками в Новосибирске с июля и по 9 августа.

— Судя по данным, в Новосибирске цены выросли буквально на все сезонные ягоды и фрукты. Это нетипичная картина — в других регионах исследования были подешевевшие категории товаров, — отметили аналитики Контур.Маркета.

Цены указаны за килограмм

До 155 рублей за упаковку в 500 грамм выросла цена на абрикосы. А вот спрос на них упал — на 27%. Также в тройку самых подорожавших фруктов входит нектарин. Цены на него выросли на 22%, до 299 рублей за килограмм. Но покупать его стали на 52% чаще.

В этом году в Сибири стали покупать меньше арбузов — на 12%. А цена на них за год выросла всего на пару рублей и на 5%. А вот любителей дыни явно стало больше — на 18%, хотя цены их тоже стала больше и выросла до 122 рублей за килограмм. В 2023 году дыня обходилась за 102 рубля за килограмм.

Фрукты и овощи дорожают во всей России, несмотря на сезон. В это время Росстат установил, что инфляция в России замедляется. Если в мае она составляла 0,74%, то в июне — уже 0,64%. Аналитики Центробанка связывают повышение цен со множеством факторов. Подробнее рассказываем в материале.

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Еда Фрукты Цена Инфографика Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
20 августа 2024, 13:13
глупости какие-то не пишите... Где вы эти цены брали?
Гость
20 августа 2024, 13:19
Да, повышение цен в России это конечно совершенно нетипичное событие.
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