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Экономика Кризис-2024 эксперт Дороже всего — картошка. Почему даже в самый сезон в России дорожают овощи, фрукты, ягоды, и дешевле они не станут

Дороже всего — картошка. Почему даже в самый сезон в России дорожают овощи, фрукты, ягоды, и дешевле они не станут

И только у Росстата всё хорошо. Почему так?

1 709
43 комментария
Неужели даже картошкой мы себя не можем обеспечить?

Росстат установил невероятное: инфляция в России замедляется. Если в мае она составляла 0,74%, то в июне — уже 0,64%. Правда, это всё равно намного выше, чем было в прошлом году (тогда в мае цены выросли на 0,41%, а в июне — на 0,37%). Аналитики Центробанка связывают повышение цен со множеством факторов. Подробности — в материале MSK1.RU.

Всему виной высокий спрос

Высокий спрос, а также рост издержек производителей медикаментов, мебели, стройматериалов и автомобилей позволил им переложить увеличение расходов на конечного потребителя. По всем этим товарам в России сохраняется высокий спрос, который превышает возможности расширения предложения, констатирует Центробанк. Проще говоря, нужно строить новые мебельные и лекарственные фабрики и перезапускать простаивающие автозаводы.

Повышенный спрос на одежду, парфюмерию и косметику, а также на ювелирные украшения позволил производителям переложить в цены возросшие затраты, в том числе на логистику и оплату труда.

Авиабилеты и отели. Рост цен на билеты в экономклассе был обусловлен увеличением спроса на авиаперелеты на фоне повышенного интереса к путешествиям по России и Закавказью.

Проезд. В ряде регионов Юга, включая Краснодарский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Крым и Дагестан, накануне туристического сезона были проиндексированы тарифы на междугородние автобусы.

Бытовая техника. Цены на электронику растут в основном из-за удорожания импортных комплектующих (в прошлом году замедлить рост цен удалось за счет параллельного импорта).

Шоколад. Мировые цены на какао выросли из-за снижения предложения (неурожая какао-бобов), что увеличило затраты отечественных кондитерских фабрик на сырье.

Молоко. Производители молока столкнулись с повышением расходов на компоненты (подорожали упаковка и молочная закваска), логистику и оплату труда, что отразилось на стоимости готовой продукции.

Картошка. Уменьшение импорта привело к сокращению предложения картофеля на рынке, что в свою очередь повлияло на рост цен.

Фрукты и овощи. Сбор нового урожая огурцов и помидоров весной начался раньше обычного, что привело к снижению цен еще в апреле. В мае и июне цены на эти овощи выросли по сравнению с прошлым годом. Кроме того, нетипичные весенние снегопады в некоторых регионах привели к увеличению расходов на отопление теплиц, что замедлило сезонное снижение цен на овощи даже летом. Обсудили это с экспертами.

Осенью цены не упадут?

Почему фрукты и овощи в торговых сетях России продолжают дорожать даже несмотря на сезон?

— Причин несколько, — говорит Константин Калугин, сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». — Во-первых, овощи и фрукты перепродаются несколько раз, пока не дойдут до потребителя, что существенно влияет на конечную цену.

Во-вторых, на ряд культур повлияли майские заморозки и последовавшие жара и засуха, хотя стоит отметить, что импорт ряда овощей и фруктов спас ситуацию и цены относительно нормализовались, так произошло, например, с клубникой и черешней. Часть картофеля мы закупаем в Белоруссии, но из-за подорожания логистики (третий фактор), которая влияет на стоимость всех продуктов, цены растут.

В-четвертых, не стоит забывать и об общем уровне инфляции, который также подстегивает цены.

А какие овощи и фрукты летом уже подорожали больше всего?

— По данным мониторинга цен нашего «Ценозавра», в этом июле (по сравнению с июлем прошлого года) наибольший рост показали картошка (+43,4%), огурцы (+34%), помидоры (+11,5%) и лук (+4,1%).

Среди фруктов и ягод в цене существенно выросли бананы (+38,5%), яблоки (+19,1%), черешня (+14,3%) и клубника (+4,6%). Причем мы брали фрукты и овощи различных производителей, а цены анализировали в торговых сетях разных городов России.

Как думаете, что будет с ценами в августе?

Ряд овощей и фруктов, например огурцы, помидоры, бананы, черешня и клубника в августе, а особенно в последующие месяцы, будут лишь дорожать. Они могут вырасти в цене на 10–15% (в ближайшие 2–3 месяца).

Но не всё так плохо, ближе к концу лета — началу осени овощей и фруктов на рынке станет больше, например картошки, лука, моркови, капусты и яблок. А следовательно, цены, хоть и незначительно, но могут снизиться. В большей степени должна подешеветь картошка, цена на которую к осени может снизиться на 10–12%.

ПО ТЕМЕ
Рост цен на продукты Рост цен на овощи Инфляция Цены на авиабилеты Подорожание продуктов Цены на картофель Дефицит картофеля
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Комментарии
46
Объективный наблюдатель
22 июля 2024, 09:20
А понятно, это как с яйцами , которые разбогатевшие россияне все сожрали , а из Турции не успели подвести......Вот почитаешь официальные ответы властей и понимаешь , что даже в теории в самых смелых фантазиях лучше быть не может , а только хуже. И чем эти лучше старичка Байдена по уму?! А что там творится с уничтожением скота в РФ у мелких фермеров?! Под видом выдуманных болезней животных.....что то часто стала такая информация мелькать в Ютюбе ,что власть все уничтожить пытается по понятным причинам....И так молочки качественной второе десятилетие не видим , одна отрава на пальме ,так последнее до уничтожают.
мир во всём мире
22 июля 2024, 09:29
Кремлеботы ваш выход, у вас всегда есть объяснения, попробуйте с инопланетянами обыграть ситуацию.
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