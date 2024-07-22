Дороже всего — картошка. Почему даже в самый сезон в России дорожают овощи, фрукты, ягоды, и дешевле они не станут

Неужели даже картошкой мы себя не можем обеспечить? Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Росстат установил невероятное: инфляция в России замедляется. Если в мае она составляла 0,74%, то в июне — уже 0,64%. Правда, это всё равно намного выше, чем было в прошлом году (тогда в мае цены выросли на 0,41%, а в июне — на 0,37%). Аналитики Центробанка связывают повышение цен со множеством факторов. Подробности — в материале MSK1.RU.

Всему виной высокий спрос

Высокий спрос, а также рост издержек производителей медикаментов, мебели, стройматериалов и автомобилей позволил им переложить увеличение расходов на конечного потребителя. По всем этим товарам в России сохраняется высокий спрос, который превышает возможности расширения предложения, констатирует Центробанк. Проще говоря, нужно строить новые мебельные и лекарственные фабрики и перезапускать простаивающие автозаводы.



Повышенный спрос на одежду, парфюмерию и косметику, а также на ювелирные украшения позволил производителям переложить в цены возросшие затраты, в том числе на логистику и оплату труда.



Авиабилеты и отели. Рост цен на билеты в экономклассе был обусловлен увеличением спроса на авиаперелеты на фоне повышенного интереса к путешествиям по России и Закавказью.



Проезд. В ряде регионов Юга, включая Краснодарский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Крым и Дагестан, накануне туристического сезона были проиндексированы тарифы на междугородние автобусы.



Бытовая техника. Цены на электронику растут в основном из-за удорожания импортных комплектующих (в прошлом году замедлить рост цен удалось за счет параллельного импорта).



Шоколад. Мировые цены на какао выросли из-за снижения предложения (неурожая какао-бобов), что увеличило затраты отечественных кондитерских фабрик на сырье.



Молоко. Производители молока столкнулись с повышением расходов на компоненты (подорожали упаковка и молочная закваска), логистику и оплату труда, что отразилось на стоимости готовой продукции.



Картошка. Уменьшение импорта привело к сокращению предложения картофеля на рынке, что в свою очередь повлияло на рост цен.



Фрукты и овощи. Сбор нового урожая огурцов и помидоров весной начался раньше обычного, что привело к снижению цен еще в апреле. В мае и июне цены на эти овощи выросли по сравнению с прошлым годом. Кроме того, нетипичные весенние снегопады в некоторых регионах привели к увеличению расходов на отопление теплиц, что замедлило сезонное снижение цен на овощи даже летом. Обсудили это с экспертами.



Осенью цены не упадут?

— Почему фрукты и овощи в торговых сетях России продолжают дорожать даже несмотря на сезон?



— Причин несколько, — говорит Константин Калугин, сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». — Во-первых, овощи и фрукты перепродаются несколько раз, пока не дойдут до потребителя, что существенно влияет на конечную цену.



Во-вторых, на ряд культур повлияли майские заморозки и последовавшие жара и засуха, хотя стоит отметить, что импорт ряда овощей и фруктов спас ситуацию и цены относительно нормализовались, так произошло, например, с клубникой и черешней. Часть картофеля мы закупаем в Белоруссии, но из-за подорожания логистики (третий фактор), которая влияет на стоимость всех продуктов, цены растут.



В-четвертых, не стоит забывать и об общем уровне инфляции, который также подстегивает цены.



— А какие овощи и фрукты летом уже подорожали больше всего?



— По данным мониторинга цен нашего «Ценозавра», в этом июле (по сравнению с июлем прошлого года) наибольший рост показали картошка (+43,4%), огурцы (+34%), помидоры (+11,5%) и лук (+4,1%).



Среди фруктов и ягод в цене существенно выросли бананы (+38,5%), яблоки (+19,1%), черешня (+14,3%) и клубника (+4,6%). Причем мы брали фрукты и овощи различных производителей, а цены анализировали в торговых сетях разных городов России.



— Как думаете, что будет с ценами в августе?



— Ряд овощей и фруктов, например огурцы, помидоры, бананы, черешня и клубника в августе, а особенно в последующие месяцы, будут лишь дорожать. Они могут вырасти в цене на 10–15% (в ближайшие 2–3 месяца).

