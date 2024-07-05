Везут из леса полными ведрами: новосибирцы делятся урожаем лисичек — фото корзинок

— Были в Ларичихе лес сырой, а вот грибов нет, хотя в том году уже во всю там собрали. Дождь там был не плохой будем ждать урожай, — отметила Мария Ковалева

Источник: Мария Ковалева / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»