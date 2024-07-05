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Еда Везут из леса полными ведрами: новосибирцы делятся урожаем лисичек — фото корзинок

Везут из леса полными ведрами: новосибирцы делятся урожаем лисичек — фото корзинок

В регионе начался сезон этих грибов

1 505
13 комментариев
Грибы находят в разных районах области

В регионе установилась теплая погода, поэтому новосибирцы массово едут в лес. По словам опытных любителей тихой охоты, сейчас начался сезон лисичек. Смотрим на урожай, которым сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня с лисичкой повеселее, литров семь с одной полянки, — написала Виктория Кузнецова
— Были в Ларичихе лес сырой, а вот грибов нет, хотя в том году уже во всю там собрали. Дождь там был не плохой будем ждать урожай, — отметила Мария Ковалева
А некоторые находят грибы прямо в новосибирском Академгородке
Некоторые уже успели сделать заготовки на зиму
— Сегодняшний забег на лисичку. Лисичек много, но маленькая ещё, немножко нужно подрасти. Собрала маленько на пирожки ребятишкам, остальные пусть растут, — Виктория Кузнецова

Ранее микологи рассказали, как отличить ядовитый гриб от съедобного. Подробнее по ссылке.

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Комментарии
13
Марго. Вредная
5 июля 2024, 18:36
Единственные грибы, которые я признаю. Угостите лисичками, а...
233143581
5 июля 2024, 19:23
Когда же вы все, нажр..... накушаетесь? 😞 Оставьте лесным жителям, хоть что нибудь на зиму.
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