Еда Везут из леса полными ведрами: новосибирцы делятся урожаем лисичек — фото корзинок
Везут из леса полными ведрами: новосибирцы делятся урожаем лисичек — фото корзинок
В регионе начался сезон этих грибов
1 505
В регионе установилась теплая погода, поэтому новосибирцы массово едут в лес. По словам опытных любителей тихой охоты, сейчас начался сезон лисичек. Смотрим на урожай, которым сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее микологи рассказали, как отличить ядовитый гриб от съедобного. Подробнее по ссылке.