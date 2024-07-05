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Еда Помогут чеснок и ложка? Микологи рассказали, как отличить ядовитый гриб от съедобного

Помогут чеснок и ложка? Микологи рассказали, как отличить ядовитый гриб от съедобного

Во многих регионах наступил сезон тихой охоты

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1 комментарий
Как понять, что перед вами не съедобный гриб, а его ядовитый двойник?

Во многих регионах в самом разгаре грибной сезон. Люди выносят из лесов целые корзины. Пошли и лисички, и подберезовики, и белые.

Но во время тихой охоты всегда существует опасность: вдруг гриб ядовитый? Тем более некоторые из них очень правдоподобно маскируются под свои съедобные двойники. Вместе с экспертами разбираемся, как не нарваться на несъедобный гриб.

Миколог Ольга Лазарева рассказала нашим ярославским коллегам из 76.RU, что общих правил для того, чтобы себя обезопасить, не существует. И способы, которыми гриб проверяют на токсичность дома, вовсе не работают.

— Раньше использовали серебряные ложки, головки чеснока и тому подобное, которые опускали в отвар грибов. Если предметы темнели, считалось, что среди отваренных грибов есть ядовитые. Посинение мякоти на срезе считали признаком ядовитости грибов. Но эти предрассудки уже давно развеяны учеными, — пояснила Ольга Лазарева. — Изменение цвета обусловлено наличием в грибах определенных соединений, вступающих во взаимодействие с серебром или с веществами в чесноке или просто окисляющихся на воздухе с образованием синевы. Такие соединения могут присутствовать как в ядовитых, так и в съедобных грибах.

Какие грибы могут навредить здоровью

По мнению специалиста, в отношении сбора грибов железно действует золотое правило: не знаешь гриб, не бери.

Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский солидарен с коллегой: народные способы не работают. Вместо того чтобы опускать ложки в отвары и использовать чеснок, он посоветовал изучить список ядовитых грибов, которые растут в регионе.

— Не существует ни одного инновационного средства, которое позволяет отличить грибы съедобные от грибов ядовитых, — рассказал Михаил Вишневский. — И поэтому в качестве рекомендации я советую хорошо знать в лицо ядовитые грибы своего региона, потому что за редчайшим исключением их не больше десятка, и уж выучить, как примерно выглядят 10 или меньше видов реально опасных грибов, гораздо проще, чем учить сотни съедобных.

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать.

ПО ТЕМЕ
Грибы Микологи Лес Съедобные грибы Природа
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Комментарии
1
Гость
5 июля 2024, 13:51
Только грузди и белые. Собирайте только их если не разбираетесь. Не шутка, отравитесь иначе
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