Молодильные яблочки: фоторепортаж с фестиваль сидра — ради него новосибирцам перекрыли свободный проход по Ленина

Традиционный испанский способ наполнения бокалов сидром Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В центре Новосибирска сегодня, 25 мая, развернулся третий фестиваль сидра (18+). Организаторы сменили место его проведения и дополнили программу деловой частью. Погода не способствовала прохладительным напиткам, поэтому людей на фестиваль пришли меньше, чем ожидали организаторы. Обозреватель НГС Стаса Соколов ознакомился с программой и ассортиментом праздника — подробности в фоторепортаже.

Первый фестиваль сидра прошел в 2022 году и выглядел, как достаточно масштабная, но пробная акция, чтобы посмотреть, сколько вообще в Новосибирске любителей этого напитка. Организаторы просчитывали, можно ли повторить успех пивного «СибКрафтФест». Первый фестиваль собрал 16 сидрерий, которые привезли порядка 60 образцов. Несмотря на довольно прохладную погоду, мероприятие в Ресторанном дворике посетили не меньше 2000 человек, среди которых были не только поклонники напитка, но и те, кто имел о нём весьма расплывчатые представления. Второй фестиваль в 2023 году прошел там же и отличался по большому счёту только погодой — было солнечно.

Фестиваль сегодня собрал 25 производителей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В этом году организаторы решили сменить место действия, перенеся его на площадку перед бывшим «Универсамом» на Ленина (сейчас здесь работает только «Рестохолл»). Сложное устройство этого пространства заставило разбить территорию фестиваля на две зоны: сцена, точки с едой и сопутствующими товарами заняли парковку, а сидроделы выстроились вдоль прохода между зданием магазина и выстроенной перед ним галереей киосков. Таким образом фестиваль перекрыл свободный проход по улице вдоль Ленина, 10.

Зона фуд-корта и сцены — доступ сюда свободный Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Прохожим приходится искать обход, чтобы пройти мимо здания на Ленина, 10 Источник: Елизавета Шаталова











Среди нововведений на фестивале — бизнес-конференция. Причём она была бесплатной для посещения, в отличие от самого фестиваля, цены на билеты которого начинались с 1500 рублей. Участников на конференции собралось немного, но, зато был видно, что случайных людей там не было. Пришедшие, в частности, смогли узнать о сложностях выращивания пригодного для сидроделия сырья. Например, оказалось, что хороший сидр невозможно сделать из столовых сортов яблок. В таких фруктов не хватает кислотности и танинов, которые делают яблоки менее вкусными, если есть их просто так. Но без этих компонентов напиток получается плоским и неинтересным.



Зона дегустаций Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Технических же сортов в России до сих пор высажено довольно мало. Это требует длинных инвестиций и саженцев, которые пригодны для выращивания на конкретной территории. Как объяснила создатель хозяйства «Трубачеевка» Ольга Ефремова Просто привести кусты из Европы (где сидроделие часть культуры целых регионов) — мало, такие яблоки часто просто не успевают созреть в нашем климате.

Ольга Ефремова (слева) не только делает сидр, но и занимается культивированием пригодных для сидра яблок Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Дефицит сырья — одна из основных причин, по которой натуральные сидры, сделанные из сока прямого отжима, до сих пор стоят довольно дорого. Мешают сыроделам и пробелы в регулировании отрасли.

Технически производство сидра мало отличается принципиально от виноделия: в обоих случаях бродит выжатый их плодов сок. Но виноделие — не относится в России к сельхозпроизводству, как виноделие. Поэтому на него не распространяются даже те, не очень щедрые меры поддержки, которые предусмотрены для фермеров.

Гости фестиваля Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Мешает отрасли и путаница в головах потребителей, которые встречают на полках под названием «сидр» три типа напитков: из яблочного сока прямого отжима, из яблочного концентрата и просто сладкая газировка, в которую добавили спирт. Но тип продукта часто указывают мелким шрифтом

Выходом из положения могло быть требование указывать на лицевой стороне этикетки, что за продукт находится внутри.

Топ-менеджер сети баров-сидрерий WE CIDRERIA (Москва и Сочи) Ольга Негур считает, что было бы правильно, если бы сидр из концентрата обозначался бы как «сидровый напиток», а газировка с алкоголем вообще не имела права использовать это слово. Однако, пока нет ни помощи фермерам, ни законодательных ограничений для производителей, образовывать публику приходится производителям.

Для гостей припасли зонтики, которые могли защитить от солнца или дождя, в зависимости от погоды Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Площадка фестиваля была разбита на две зоны, вход в зону дегустаций — платным. Самый дешевый билет (если покупать его заранее) можно было купить за 1500 рублей, но он давал право лишь на 5 дегустационных порций. За безлимит пришлось заплатить 3000 рублей. Но, учитывая тот факт, что всего участники фестиваля привезли 80 видов сидра, обладатель безлимитного билета мог попробовать не меньше 4 литров напитка (если ограничиваться каждый раз хотя бы 50 миллилитрами). Так или иначе, но желающих собралось достаточно, чтобы представители сидроделен не скучали.

На фестивале можно было попробовать сидр с родины яблок — Казахстана Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Организаторам удалось собрать довольно яркую компанию сидроделов, демонстрирующую весь спектр этого развивающегося ремесла. Например, предприятие из Казахстана привезло сидр изготовленный с использованием плодов той самой дикой яблони Сиверса, с которой началось распространение этого вида фруктов по миру. Яблони эти растут в Заилийском Алатау по сей день, но объем сбора, конечно, ограничен. На то она и дикая яблоня.

Представительница сидроварни «Ла Фуар» из Нижнего Новгорода Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Невысокое (как правило) содержание алкоголя и способ продажи через краны с точки зрения потребителя ставит сидр в одну категорию с пивом. Однако, российские сидродели всё чаще пытаются использовать подходы характерные для стран, где сидр является традиционным напитком. Скажем, предприятие из Нижнего Новгорода привезло сидр выдержанный в дубовых французских бочках, как вино. Такого рода напитки уже оказываются в одной потребительской категории с игристым вином.

Фестиваль — это возможность не только попробовать новое, но и обсудить это с производителями Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Предприятие «Токсово» из Санкт-Петербурга привезла интересный безалкогольный образец, сделанный с использованием специальных дрожжей, не выделяющих в процессе брожения алкоголь. Кроме того, здесь можно было попробовать сидр сделанный из полудиких яблок, собранных в давно заброшенных садах на северо-западе страны.

Сидр с арбузом Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сидр делается из яблок (аналогичные напиток из груш называется уже «пуаре»), но философия напитка допускает использование в качестве добавок сока других плодовых растений. Но мало просто добавить выбранный фруктовый сок, нужно добиться ещё того, чтобы это соединение было гармоничным. Обозревателю НГС самым интересным показался сидр с арбузом московской сидродельни «Дальняя Дача».

На фестивале можно попробовать сидр, сделанный в Новосибирске Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











На фестивале можно попробовать и первый новосибирский сидр. То есть не просто напиток под брендом новосибирской компании (такой уже есть, но новосибирская «Бродилка» делается в Подмосковье), а именно произведённый в Новосибирске. Яблоки, правда, всё равно алтайские, найти местное сырье пригодное для сидра в нужных количествах пока не получается.

Точка с морепродуктами на фестивале Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











На фестивале можно было не только дегустировать, но просто поесть, причем доступ в зону фуд-корта не требовал даже наличия билетов. Свои точки здесь открыли уже довольно известные ресторанной публике заведения: «Крабы», Taqueria del Centro, Spot&Choo`s, Pilpil и т.д. Внимания к ним, правда, было ощутимо меньше. По крайней мере, поначалу. В конце концов, поесть в каждой их этих точек можно в любой другой день, а сидр дают пробовать лишь на фестивале.

Такерия привлекает клиентов, как может. Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











К сожалению, формат фестиваля не позволяет купить понравившийся образец. Небольшое количество (меньше двух десятков) наименований доступно в отдельной точке, работавшей в зоне фуд-корта. Поклонникам жанра остаётся надеяться, что «фестивальные» сидры появятся со временем хотя бы в специализированных сидрериях и магазинах. Всегда можно, впрочем, отправиться в путешествие самому и попробовать полюбившиеся напитки в местах их производства.

Мероприятие завершится сегодня в 10 вечера концертом.