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Еда инструкция Так курицу вы еще не готовили! Авторский рецепт вкуснейшего грузинского блюда — видеоинструкция

Так курицу вы еще не готовили! Авторский рецепт вкуснейшего грузинского блюда — видеоинструкция

Это отличный вариант и для праздничного ужина, и для будничного обеда

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3 комментария

В последние годы среди россиян стала особенно популярной грузинская кухня. Рецепты любимых многими хачапури, долмы или лобио можно найти во всевозможных исполнениях. Предлагаем вам попробовать приготовить необычный вариант оджахури. Это грузинское блюдо из мяса и картофеля. Для него вам понадобятся следующие ингредиенты: один килограмм филе куриных бедер, килограмм картофеля, лук, сладкий перец, перец чили, зелень, чеснок, специи и соль.

Для начала необходимо замариновать мясо. Для этого используем аджику. Так оставляем филе на пару часов. После обжариваем мясо на сильном огне, но так, чтобы внутри оно оставалось сыроватым, несмотря на золотистую корочку. С картофелем поступаем так же. Всё складываем на противень и добавляем остальные ингредиенты. Всё хорошо перемешиваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Пока готовится основное блюдо — можно сделать простейший салат из огурцов и помидоров. Для заправки использовать нерафинированное подсолнечное масло.

Подробно о том, в каких пропорциях и последовательности использовать ингредиенты, — смотрите в видеоинструкции выше.

Посмотрите, как можно быстро и легко приготовить сытный и низкокалорийный завтрак или перекус для всей семьи за 15 минут. Эти ленивые хачапури однозначно станут вашими любимцами. Для тех, кто следит за фигурой, есть и еще один отличный вариант — диетический салат из овощей. Самый главный его ингредиент — заправка.

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