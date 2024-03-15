«На нем краска или что?»: сибирячке продали томаты с ярким налетом — опасно ли их есть

— Кто знает, зачем гнильцу помидорки точечно закрашивают красной краской? Я теряюсь в догадках: это не краска, а лекарство, которое спасает от распространения гнилья, помидорка тоже девочка и хочет быть красивой. Или продавец — непризнанный художник, — поделилась в группе фотографией томата подписчица Ольга.

— Продавец в растерянности, сказал, что не знает, что за краска и как такое возможно. В процессе разговора мы вместе подходим к выкладке помидор. Я беру помидор и вижу (вместе с продавцом), что на нем краска или что это?! По итогу я не обвиняла конкретно его, попросила спросить, что это и насколько это безопасно. Краска это или какая-то жидкость для обработки. Он извинился за произошедшее. А этот экземпляр вытер, разрезал, показал, что помидорка свежая и неиспорченная. Предложил понюхать и попробовать. Я воздержалась, — отметила сибирячка.