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«На нем краска или что?»: сибирячке продали томаты с ярким налетом — опасно ли их есть

Употреблять такие овощи женщина не решилась

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Женщина не понимает, что за краска на овоще

Сибирячка купила в ларьке под Новосибирском помидоры и дома обнаружила на них странный яркий налет. О необычной покупке она рассказала в группе «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» во «ВКонтакте».

— Кто знает, зачем гнильцу помидорки точечно закрашивают красной краской? Я теряюсь в догадках: это не краска, а лекарство, которое спасает от распространения гнилья, помидорка тоже девочка и хочет быть красивой. Или продавец — непризнанный художник, — поделилась в группе фотографией томата подписчица Ольга.

Она добавила, что окрасились не только пальцы, но и разделочная доска. Девушка отнесла томаты в ларек, где их купил ее ребенок.

— Продавец в растерянности, сказал, что не знает, что за краска и как такое возможно. В процессе разговора мы вместе подходим к выкладке помидор. Я беру помидор и вижу (вместе с продавцом), что на нем краска или что это?! По итогу я не обвиняла конкретно его, попросила спросить, что это и насколько это безопасно. Краска это или какая-то жидкость для обработки. Он извинился за произошедшее. А этот экземпляр вытер, разрезал, показал, что помидорка свежая и неиспорченная. Предложил понюхать и попробовать. Я воздержалась, — отметила сибирячка.

Новосибирский агроном Людмила Шубина объяснила, что сейчас производители прибегают к самым разным уловкам, чтобы ускорить процесс созревания.

— Красят яблоки, помидоры, да что только не красят. Часто такое можно встретить в поставках из Китая или Турции, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Точно сказать, что за вещество, не получится по фото. Вариантов может быть очень много. Они часто умалчивают, что используют при выращивании.

Агроном не советует употреблять такие овощи.

— Нужно есть овощи по сезону. Сейчас берем то, что вырастили у себя на грядках раньше — морковь, тыкву, свеклу, капусту. Можно консервацию — соленые помидоры. Все остальное несезонное часто подвергается обработке, — предупредила агроном.

Если вы дачник и выращиваете свои томаты, то пора браться за семена и сеять рассаду.

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Томаты Кольцово Помидоры Обработка овощей
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