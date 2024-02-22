Сам чай — отдельно: сибиряк продает ярлыки от чайных пакетиков — уверяет, что они из разных стран

На сайте объявлений в Новосибирске мужчина продает разноцветные ярлыки от чайных пакетиков. За каждый из них он просит 30 рублей, но при этом коллекцию предлагает приобрести целиком.
Сколько всего экземпляров выставлено на продажу, в описании не уточняется. На фотографиях, представленных в объявлении, видно, что ярлыков — десятки. Среди них: от чаев Lipton, Ahmad Tea и других. Под фото автор отмечает:
— Коллекция чайных ярлыков: Вьетнам, Таиланд, Доминикана, Россия и другие. Продаются все вместе. Если купите всё, что у меня есть, цена будет ниже.
Он добавляет, что также торгует чайными пакетиками, как пустыми, так и полными. В объявлении указана следующая геолокация: улица Высоцкого.
Ранее сибирячка выставила на продажу необычные пакетики с сахаром, которые посвящены разным городам и странам.