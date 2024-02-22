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Сам чай — отдельно: сибиряк продает ярлыки от чайных пакетиков — уверяет, что они из разных стран

В продаже ярлыки от разного чая

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Выставлены десятки чайных ярлыков

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На сайте объявлений в Новосибирске мужчина продает разноцветные ярлыки от чайных пакетиков. За каждый из них он просит 30 рублей, но при этом коллекцию предлагает приобрести целиком.

Сколько всего экземпляров выставлено на продажу, в описании не уточняется. На фотографиях, представленных в объявлении, видно, что ярлыков — десятки. Среди них: от чаев Lipton, Ahmad Tea и других. Под фото автор отмечает:

— Коллекция чайных ярлыков: Вьетнам, Таиланд, Доминикана, Россия и другие. Продаются все вместе. Если купите всё, что у меня есть, цена будет ниже.

Утверждается, что ярлыки из разных стран

Утверждается, что ярлыки из разных стран

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Множество ярлыков от чая Lipton

Множество ярлыков от чая Lipton

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Он добавляет, что также торгует чайными пакетиками, как пустыми, так и полными. В объявлении указана следующая геолокация: улица Высоцкого.

Ранее сибирячка выставила на продажу необычные пакетики с сахаром, которые посвящены разным городам и странам.

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