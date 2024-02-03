Кто вам сказал, что нельзя запивать еду? Вот что об этом говорят врачи

Екатерина Кашух — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.



Врачи настаивают на том, что описанному процессу вода помешать никак не может.

— Во-первых, жидкость не задерживается в желудке, быстро проходя через него. Во-вторых, поджелудочная железа производит столько сока, сколько необходимо для обработки пищи, не важно, твердая она или жидкая, — констатирует Екатерина Кашух.



Врач отмечает, что во многих блюдах и продуктах и так содержится большое количество жидкости. Стоит посмотреть на прием пищи под таким углом, как тезис о вреде запивания становится еще сомнительнее: если огурец, на 95% состоящий из воды, не вредит пищеварению, то почему должен навредить стакан минералки?