Кто вам сказал, что нельзя запивать еду? Вот что об этом говорят врачи

Популярное мнение говорит, что еду лучше не запивать. Якобы так мы разбавляем желудочный сок, что серьезно вредит пищеварению. С другой стороны, есть и противники питания всухомятку — по их словам, без воды за столом нам грозят чуть ли не гастрит с язвой желудка. Так как быть? Мы решили уточнить у врачей, правда ли нельзя запивать еду. Оказалось, что у некоторых людей есть серьезные противопоказания.
Нужно ли запивать еду
Чтобы ответить на вопрос, нужно все-таки запивать еду или нет, врачи советуют обратить внимание на то, что происходит с едой после того, как мы ее проглатываем. Мы знаем, что она по пищеводу устремляется в желудок, но что дальше?
— Дальше еда смешивается с желудочным соком, который состоит в основном из соляной кислоты. Он начинает скапливаться в желудке до начала приема пищи и продолжает вырабатываться в процессе еды. Затем полупереваренная пища поступает в двенадцатиперстную кишку, где ее обрабатывает панкреатический сок, который синтезирует поджелудочная железа, — рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.
Врачи настаивают на том, что описанному процессу вода помешать никак не может.
— Во-первых, жидкость не задерживается в желудке, быстро проходя через него. Во-вторых, поджелудочная железа производит столько сока, сколько необходимо для обработки пищи, не важно, твердая она или жидкая, — констатирует Екатерина Кашух.
Врач отмечает, что во многих блюдах и продуктах и так содержится большое количество жидкости. Стоит посмотреть на прием пищи под таким углом, как тезис о вреде запивания становится еще сомнительнее: если огурец, на 95% состоящий из воды, не вредит пищеварению, то почему должен навредить стакан минералки?
— Получается, организм и так регулярно получает часть пищи вместе с водой и без проблем усваивает их вместе, — заявила терапевт Надежда Подкорытова. — Запивая водой твердую пищу, наоборот, можно улучшить и ускорить процесс переваривания.
Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.
Как отмечают врачи, вода помогает размягчить пищевой комок и продвинуть его по пищеводу. Кроме того, она омывает вкусовые рецепторы, и прием пищи становится не только полезнее, но и приятнее.
Особенно важно запивать пищу зимой. Как объяснила Екатерина Кашух, в это время года из-за низкой влажности воздуха у людей зачастую пересыхают кожа и слизистые оболочки носоглотки. Из-за этого человек становится восприимчив к респираторным инфекциям. Запивая еду, вы спасете себя от обезвоживания и уменьшите шанс заболеть.
Только знайте меру и не пытайтесь выпить как можно больше воды во время еды. Дело в том, что жидкость обладает свойством насыщения, и если человек плотно поест и выпьет много жидкости, то у него может начаться рефлюкс — проще говоря, съеденное полезет обратно.
Бывают и такие случаи, когда запивать еду не стоит по медицинским показаниям:
— Совет «не пить воду во время еды» всё же актуален, но для тех, у кого диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): избыточный заброс в пищевод кислого содержимого желудка, — отметила Надежда Подкорытова.
Есть и другие противопоказания.
Чем нельзя запивать еду
Даже если у вас нет гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, это еще не гарантирует того, что вам можно запивать еду. По словам врачей, людям, склонным к метеоризму и вздутию живота, лучше не запивать еду газировкой или минералкой — лучше остановить свой выбор на обычной воде.
Кроме того, некоторые напитки слишком калорийны. Даже те, что на первый взгляд кажутся безобидными и полезными.
— От соков, газировки, молока, сладких коктейлей лучше отказаться. Они очень калорийны, в них много сахара, но при этом чаще всего человек не воспринимает напитки за еду, в результате это грозит перееданием и увеличивает риск ожирения, — предупреждает Екатерина Кашух.
Врач привела простой пример: в 300 миллилитрах свежевыжатого апельсинового сока содержится 26 граммов сахара и больше 140 килокалорий — примерно столько же можно получить, съев половину бургера.
Любителей запивать еду кофе врачи предупреждают: этот напиток обезвоживает организм, поэтому после кружки американо стоит выпить такой же объём воды.