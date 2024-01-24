Коварный белый порошок: что такое сахарная зависимость и как ее побороть — объясняют врачи

Сладости, несмотря на свою привлекательность, таят много опасностей. Уже не раз врачи и ученые говорили, что чрезмерное употребление таких продуктов может привести к проблемам со здоровьем. Но сладкоежек напугать этим не так-то просто. В последние годы обсуждают «сахарную зависимость» — некоторые сравнивают привязанность к сладкому с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ. Справедливо ли это сравнение, и как быть тем, кто нашел у себя признаки такой зависимости, читайте в материале НГС.
Родом из детства
Как объяснил в разговоре с НГС новосибирский психотерапевт Игорь Лях, у некоторых людей действительно может возникать психологическая привязанность к сладкому. Как правило, это связано с тем, что в детстве ребенку дают сладкое в качестве поощрения.
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
— Сахарная зависимость существует. Ее очень четко на себе чувствуют люди, которые в свое время плотно связали употребление чего-то сладкого и ощущение удовольствия, расслабленности, — объясняет Игорь Лях. — Зависимость от сахара может быть и физической, и психологической. Физическая проявляется в том, что человек может чувствовать себя без сладкого не очень эффективным в ментальной деятельности. Связано это с тем, что наш мозг питается глюкозой. Есть ряд болезней, которые делают человека очень чувствительным к содержанию сахара в крови.
Если человек замечает у себя физическую чувствительность к сахару, то лучше обратиться к эндокринологу, чтобы проверить здоровье. Но все-таки у большинства наблюдается именно психологическая привязанность.
— Она формируется она еще в раннем детстве, когда сладкие продукты (чаще всего, это конфеты, торты и пирожные) становятся своего рода вознаграждением или подарком. Они начинают ассоциироваться с ощущением радости, того, что все хорошо, — рассказал психотерапевт.
Елена Ходыкина, врач диетолог-нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук, директор ООО «Многопрофильный центр 5П МЕДИЦИНА», стаж работы 31 год.
По словам диетолога Елены Ходыкиной, сахарная зависимость — уже устоявшийся термин, но такой диагноз врачи не ставят.
— Нужно понимать, что на некоторых сайтах часто сравнивают сахарную зависимость и зависимость от запрещенных веществ. Пишут, что механизмы одинаковые, и сахар — это практически наркотическое вещество. Но четких доказательств того, что это работает, как с запрещенными веществами, все-таки нет, — говорит нутрициолог.
Специалист объяснила, что если человек ест продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, то мозг выделяет «гормон радости» — дофамин, стимулируется центр удовольствия.
— На эволюционном уровне человек ориентирован на то, чтобы получать удовольствие от потребления глюкозы. Раньше было сложно ее достать — пока сахар, как концентрат, не изобрели. Человек пожевал какое-нибудь зернышко пшеницы или корнеплод — в кишечнике они распадались до глюкозы. Она всасывалась в кровь, поступала в мозг, и человек получал из-за этого удовольствие, — объяснила Елена Ходыкина.
Сейчас многие люди едят сахар в большем количестве, чем это требуется организму. При этом не нужно прикладывать усилий, чтобы его получить. Такую ситуацию нутрициолог сравнивает с «энергетическим отравлением» — человек получает слишком много энергии. В результате эволюционный механизм, из-за которого человек любит сладкое, начинает мешать.
— Именно с этим связана история про сахарную зависимость. Она возникает не потому, что сахар — вредное и запрещенное вещество. Современные люди попали в ситуацию, когда мы ежедневно, многократно передозируем этот самый сахар. Древний механизм начинает работать, и человек часто ловит себя на том, что пока он не съел что-то сладкое — депрессия не прошла, нет сил открыть глаза и о чем-то думать, выполнять умственный труд, идти на тренировку. С этой точки зрения можно говорить, что действительно сахарная зависимость существует, — подводит итог Елена Ходыкина.
Решаем внутренний конфликт
Сладости часто становятся неотъемлемой частью рациона. Особенно легко к ним могут пристраститься работники умственного труда. Например, в некоторых компаниях, которые специализируются на подсчетах или текстах, на кухне часто есть печенье и конфеты, а на образовательных мероприятиях проводят кофе-брейки со сладостями.
— Еще раз подчеркну: одним из основных потребителей глюкозы в организме является мозг. Люди сами создают себе зависимость, погружаются в нее, — говорит Игорь Лях. — Если еще внутри семьи есть культ сладкого, то человек становится психологически зависимым от него. А если это начинает влиять на здоровье, появляются проблемы с избыточным весом, то у человека возникает внутренний конфликт.
Пристрастие к сладкому нельзя считать такой же зависимостью, как от алкоголя или никотина. Но, несмотря на это, говорит Елена Ходыкина, для борьбы с этой пищевой привычкой можно использовать методы, которые помогают тем, кто хочет отказаться от других вредных пристрастий.
— Например, человеку с зависимостью от никотина предлагают чем-то себя занять, чтобы руки не тянулись к сигарете. Вести более активный образ жизни, разнообразить эмоции, учиться справляться со стрессом, не закуривая сигарету. Заниматься спортом, получать положительные эмоции от чтения, походов в театр, туристических поездок, рукоделия. На сахарную зависимость, в общем-то, это тоже распространяется, — привела примеры специалист.
В то же время необходимо постепенно снижать количество сахара в рационе. Нужно учесть, что он есть не только в сладостях, но и во многих других блюдах. Например, его добавляют в соусы, колбасные изделия, его много в газировках, консервированных соках, сиропах, которые добавляют в кофе, и других продуктах.
— Не переживайте, что без сладкого мозг перестанет работать. Отучайте его потихоньку от избытков сахаров, и тогда зависимость получится преодолеть, — говорит Елена Ходыкина.
Тем, кто решится на это, нужно быть готовым к срывам. В случае стресса рука может сама потянуться к любимой шоколадке или десерту. Но нужно относиться к этому спокойно, не делать из произошедшего трагедии и приводить количество потребляемого сахара в норму.
Игорь Лях добавляет, так как детей раньше (да и сейчас) иногда наказывали лишением сладкого, то при отказе от сахара люди могут чувствовать себя обделенными и наказанными.
— Что делать, чтобы избавиться от этого, достаточно понятно. Надо осмыслить, осознать эти ассоциативные связи. И культ сладкого может быть развенчан. Если не удается сделать это самостоятельно — есть диетологи, которые подскажут, как правильно питаться, чтобы уровень глюкозы в крови был достаточным, и мозг работал достаточно эффективно. И, если это будет совсем сложно, есть смысл обратиться к психологу, — говорит специалист.
Ранее наши коллеги поговорили с врачами о том, в каких программах много скрытого сахара, и чем можно заменить этот продукт. Если вы хотите снизить количество сладостей в рационе, то вам пригодится этот разбор.