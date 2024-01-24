Коварный белый порошок: что такое сахарная зависимость и как ее побороть — объясняют врачи

— Нужно понимать, что на некоторых сайтах часто сравнивают сахарную зависимость и зависимость от запрещенных веществ. Пишут, что механизмы одинаковые, и сахар — это практически наркотическое вещество. Но четких доказательств того, что это работает, как с запрещенными веществами, все-таки нет, — говорит нутрициолог.



Специалист объяснила, что если человек ест продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, то мозг выделяет «гормон радости» — дофамин, стимулируется центр удовольствия.



— На эволюционном уровне человек ориентирован на то, чтобы получать удовольствие от потребления глюкозы. Раньше было сложно ее достать — пока сахар, как концентрат, не изобрели. Человек пожевал какое-нибудь зернышко пшеницы или корнеплод — в кишечнике они распадались до глюкозы. Она всасывалась в кровь, поступала в мозг, и человек получал из-за этого удовольствие, — объяснила Елена Ходыкина.

