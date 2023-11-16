Прямая дорога к инсульту: врачи назвали 7 привычных продуктов, в которых слишком много сахара

Почему много сахара — вредно

Сахар в продуктах может быть двух видов — естественным и добавленным. К первой группе относятся сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза и мальтоза — они содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах. Добавленными же, по словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, являются все моно- и дисахариды, использованные при приготовлении или добавленные в уже готовый продукт. Такими считаются столовый белый (или коричневый) сахар и сахара из меда, сиропов, фруктов и овощных соков и их концентратов.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что каждый день на сахар должно приходиться не более 10% от общего объема съеденных килокалорий.