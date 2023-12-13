На полках — майонез: в «Ленте» назвали причину отсутствия яиц в магазинах Новосибирска

В пресс-службе «Ленты» рассказали, почему в магазинах Новосибирска нет яиц. Причина оказалась в перебоях с поставками продуктов.
— Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции поставщиками, — рассказала НГС директор по связям с общественностью и государственными органами Мария Филиппова.
Об отсутствии яиц на полках в некоторых магазинах НГС рассказали читатели, а позже корреспонденты убедились лично, что в некоторых местах полки пустуют. В трех из шести магазинов, которые проверили журналисты, яиц не было. В «Пятерочке» кассир назвала причиной также проблемы с поставкой. Она сказала, что яйца и курицу стали меньше привозить. Также в «Ашане» в «Сибирском молле» полки с яйцами пустовали.
Средняя цена за десяток яиц выросла с 96,3 рубля в октябре до 111,46 рубля в ноябре. Об этом сообщил Новосибирскстат.
При этом в ноябре стало известно, что две компании в Новосибирской области меняют профиль с производства яиц на производство бройлеров. При этом цена продолжает ползти вверх. Что стало реальной причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.