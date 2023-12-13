На полках — майонез: в «Ленте» назвали причину отсутствия яиц в магазинах Новосибирска

Об отсутствии яиц на полках в некоторых магазинах НГС рассказали читатели, а позже корреспонденты убедились лично, что в некоторых местах полки пустуют. В трех из шести магазинов, которые проверили журналисты, яиц не было. В «Пятерочке» кассир назвала причиной также проблемы с поставкой. Она сказала, что яйца и курицу стали меньше привозить. Также в «Ашане» в «Сибирском молле» полки с яйцами пустовали.