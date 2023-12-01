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Более 900 тонн мандарин привезли в Новосибирск к Новому году

Фрукты доставили из Китая и Турции

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Также в регион привезли 15,5 тонны других экзотических фруктов

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В Новосибирск к празднованию Нового года из Турции и Китая привезли более 900 тонн мандарин. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Как уточнили в управлении, главный фрукт новогодних праздников доставили на 45 фурах. Помимо этого, за октябрь-ноябрь в аэропорту Толмачево таможенники проконтролировали 23 партии экзотических фруктов весом 15,5 тонн.

— Это манго, личи, джекфрут, папайя, маракуйя, мангостин, рамбутан, драгонфрут, дуриан и другие фрукты. Из новинок — наборы для супа Том Ям и спаржа. Поставки в основном идут из Таиланда, — пояснили таможенники.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать главный праздничный цитрус и почему самый дорогой мандарин необязательно будет самым вкусным.

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