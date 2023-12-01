Более 900 тонн мандарин привезли в Новосибирск к Новому году

В Новосибирск к празднованию Нового года из Турции и Китая привезли более 900 тонн мандарин. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Как уточнили в управлении, главный фрукт новогодних праздников доставили на 45 фурах. Помимо этого, за октябрь-ноябрь в аэропорту Толмачево таможенники проконтролировали 23 партии экзотических фруктов весом 15,5 тонн.
— Это манго, личи, джекфрут, папайя, маракуйя, мангостин, рамбутан, драгонфрут, дуриан и другие фрукты. Из новинок — наборы для супа Том Ям и спаржа. Поставки в основном идут из Таиланда, — пояснили таможенники.
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