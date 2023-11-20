«Думаю, скоро народ поедет в деревню жить»: как новосибирцы отреагировали на повышение цен на курицу и яйца

— А я ещё летом родственникам жаловалась, что с куриным мясом начинаются проблемы. Его стало заметно меньше. Особенно филе. Зато стал появляться куриный фарш от этих же производителей. Представляю, что там может быть намешано. Может тема про вкусных и питательных сверчков и опарышей сейчас актуальна на фоне этих вот проблем с мясом? Мама мия, дожили. И яйца подорожали. Вчера купила два десятка по 124 р за каждый. А мои мужчины мясо требуют, — написала Angelo pazzo.

