«Думаю, скоро народ поедет в деревню жить»: как новосибирцы отреагировали на повышение цен на курицу и яйца

В Новосибирске ощутимо подорожали курица и яйца. На это обратил внимание не только Новосибирскстат, но и жители региона. Сейчас стоимость десятка яиц превышает 100 рублей, а на куриное филе наблюдается дефицит. После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Многие читатели делятся в комментариях ценами на мясо и предлагают варианты решения проблемы
— А я ещё летом родственникам жаловалась, что с куриным мясом начинаются проблемы. Его стало заметно меньше. Особенно филе. Зато стал появляться куриный фарш от этих же производителей. Представляю, что там может быть намешано. Может тема про вкусных и питательных сверчков и опарышей сейчас актуальна на фоне этих вот проблем с мясом? Мама мия, дожили. И яйца подорожали. Вчера купила два десятка по 124 р за каждый. А мои мужчины мясо требуют, — написала Angelo pazzo.
— Вчера в ярче куриное филе по 399 за кг. Посмотрел и взял последнюю пачку крыльев по 269 за кг, — написал Bream.
— 197 за килограмм — это где такие цены? Минимум 450 за мясо с костями, филе и того выше, — отметил пользователь под ником Гость.
— Можно кур несушек и дома держать, — написал Гость.
— Мясо индейки ещё можно покупать — они хоть на выгуле растут... а вот мясо куриц из клеток, не стоит. Думаю, что скоро народ поедет в деревню жить. Если 1 кг курицы 600 рублей, а яйца 200 рублей за 10 штук. При таких раздутых ценах на квартиры в городе. Смысл есть, — отметил пользователь под ником 88877888м.
— Сейчас время забоя скота в деревнях, покупайте там сразу на полгода, и дешевле будет, и натуральнее, — написал читатель.
Ранее Росстат сообщил, что цена на куриное яйцо подорожала на 20%. При этом цена продолжает ползти вверх, несмотря на заверения власти ее остановить и обуздать. Что стало реальной причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.