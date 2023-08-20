Готовьте банки: 6 способов заготовить грибы на зиму от наших читателей

После сортировки моем и чистим грибы. Их нужно отварить, чтобы они не занимали много места в морозилке — после тепловой обработки объём грибов существенно уменьшится.

— Обязательно надо отварить сумчатые и пластинчатые грибы, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Трубчатые — по желанию. Их пористая шляпка при варке, как губка, впитает много жидкости, из-за чего грибы получатся водянистыми. Поэтому их лучше всего морозить в сыром виде. Для этого маленькие грибы оставьте целыми, а крупные нарежьте сегментами толщиной пару сантиметров. Выложите грибы на ровный поддон ровным слоем и уберите на пару часов в морозилку. Как только подмерзнут, расфасуйте их в пакеты либо в специальные контейнеры. Но если уж вы решили сварить и трубчатые грибы, не забудьте их как следует отжать после варки.



Кстати, замораживать можно все грибы, за исключением белого — специалисты рекомендуют сушить его, чтобы сохранить аромат.



Если грибы предназначены для варки, то их можно нарезать для экономии места. После того, как вы поварите грибы 15–20 минут, откиньте их на дуршлаг, остудите и отправляйте в морозилку. Советуем замораживать их порциями, чтобы было проще их использовать, когда темными зимними вечерами очень захочется грибочков.

