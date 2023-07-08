«Вкус как из детства»: пробуем вслепую десять видов пломбира от 56 до 100 рублей

Даже если вы не очень любите сладкое, трудно удержаться от того, чтобы в жару не взять хотя бы иногда хрустящий стаканчик и не впиться зубами (или лизнуть языком) в этот холодный сливочный холмик сверху. Сегодня доступны самые разные варианты этого лакомства, но мы решили сравнить обычный классический пломбир, знакомый с детства уже многим поколениям. Как всегда, пробовали мороженое мы уже без упаковок, так что о производителе того или иного стаканчика можно было только догадываться. Кто победил — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Что пробовали
Мороженого на рынке сейчас хватает, в том числе с самыми разными добавками, но мы решили ударить по классике — сравнить пломбир. Часто во время таких тестов мы добавляем в выборку образцы разной цены, и далеко не всегда самые дорогие выигрывают. Но на этот раз даже самых обычных пломбиров удалось купить столько, что на подделки из растительного жира размениваться уже не было смысла.
В итоге у нас получилось 10 образцов пломбира от 10 разных производителей, от 56,8 рубля до 100 рублей за стаканчик или рожок. Куплены они были в четырех разных магазинах, что, конечно, может несколько искажать ценовую картину. Но вряд ли человека, который просто захотел в жару стаканчик пломбира, остановит разница в цене на уровне 5–8 рублей. Тем более что весь набор в одном месте вряд ли вообще доступен в принципе.
В дегустации принимали участие девять человек, которые не знали, какое именно мороженое скрывается под тем или иным номером. Нужно отметить, что каких-то совсем уже неудачников не оказалось. При этом все дегустаторы согласились: «одинаковое» вроде бы мороженое в сравнении оказалось довольно сильно отличающимся друг от друга.
Похуже, но пойдет
Меньше 5 баллов из 10 возможных набрали 4 образца. Хуже всего (3,5 балла из 10) выступил пломбир под брендом Rioba, который принадлежит сети Metro Cash&Carry, но делается в России. Название предприятия-изготовителя при таком раскладе в сущности уже не важно, оно может меняться. Форма (единственный образец в пластиковом стаканчике) вызвала поначалу уважение («О, это, наверное, Movenpick!»), но вкус не оправдал ожиданий.
— Слишком сладкое, пустоватое, с привкусом топленых сливок, чистый сахар, — вот список реакций дегустаторов.
За ним довольно кучно прошли «Коровка из Кореновки» (Кубань), «Белорусский пломбир» (Milk Republik) и «Инмарко». «Коровка из Кореновки» (100 рублей) еще несколько лет назад считалась у ценителей чуть ли не образцом «настоящего мороженого из молока», но то ли продукт стал другим, то ли ценителей этого бренда не оказалось среди дегустаторов. Единственное, по поводу чего большинство согласились, — оно слишком сладкое. В итоге средний бал 4,2 из 10 возможных.
«Белорусский пломбир» (80 рублей) трудно назвать особенно известным, но с ним тоже связывались определенные надежды: ведь народная молва приписывает белорусским товарам более высокое качество. Но если не знать, что товар белорусский, качество это способны разглядеть не все. Претензий к этому образцу не было, но и каких-то восторгов он тоже не вызвал. В итоге скромные 4,4 балла из 10 возможных.
Бренд «Инмарко» (66 рублей), несмотря на то что давным-давно принадлежит корпорации Unilever (которая, кстати, пока никуда не ушла), воспринимается у нас как родной — всё-таки компания возникла в Новосибирске.
Оценки этого пломбира разделились. Одним он понравился больше всего, другим не понравился вовсе. Но причина в обоих случаях была одна — это пломбир всеми был оценен как наиболее жирный. Прямо как масло, как заметил один из дегустаторов. 4,7 балла в результате.
Уже лучше
Три образца смогли набрать больше 5, но меньше 6 баллов — «Чистая линия», «Ангария» и «Купино». Все они, нужно заметить, имеют уже своих многочисленных поклонников, готовых защищать любимую марку. Но на дегустации марок не было, поэтому и результаты оказались похуже.
Несколько разочаровала «Чистая линия» (80 рублей): в этом мороженом сразу несколько дегустаторов почувствовали какой-то посторонний элемент. Как если бы в мороженое добавили нечто, позволяющее ему держать форму, даже когда оно уже растаяло. В принципе, для индустриального продукта это нормально, но в итоге финальная оценка оказалась ниже, чем могла бы, — 5,2 балла из 10 возможных.
«Фермерский пломбир» от «Ангарии» (80 рублей) был куплен в кондитерской сети «Куликовский», куда мы пришли за собственным мороженным этой марки. Но, как оказалось, в этом году мороженое из Киргизии (производственная база и головной офис компании расположены в Бишкеке) в Новосибирск не возят, поэтому сеть нашла российского партнера — фабрику из Иркутска. В целом пломбир от «Ангарии» понравился, хотя некоторым не хватило насыщенности и молочного вкуса. В результате иркутское мороженое получило только 5,5 балла из 10 возможных.
«Купино» (75 рублей) до сих пор считается у части любителей мороженого чуть ли не лучшим местным производителем. Но в этот раз образец удивил странным (и очень сильным) карамельным привкусом. В каком-то другом десерте это могло быть даже достоинством, но применительно к пломбиру такая особенность понравилась не всем. В итоге уверенные, но недостаточные для того, чтобы попасть в тройку лидеров, 5,8 балла из 10 возможных.
Лучше других
Третье и второе место поделили «Пломбир на сливках» красноярской марки «Славица» и «Вологодский пломбир» компании из Санкт-Петербурга «Айсбери» — оба получили по 7,4 балла из 10 возможных.
Пломбир «Славицы» (56 рублей) хвалили за «тот самый вкус, как в детстве». Это мороженое действительно порадовало очень чистым молочным вкусом, в котором не было никаких посторонних элементов. Оно к тому же легко таяло, превращаясь в расползающуюся сладкую массу, — как и должно таять настоящее мороженое, не закрепленное хитрой «химией».
«Вологодский» пломбир (80 рублей) тоже многие хвалили за приятную сливочность, но субъективно он показался чуть более жирным. Это понравилось одним, но заставило чуть снизить оценки других.
Победителем неожиданно для всех стал «Гроспирон» (65 рублей) из Искитима. Оно показалось не слишком сладким и каким-то более легким, воздушным. Хотя и не все это восприняли как достоинство. Тем не менее «Гроспирон» получил 8,5 балла из 10 возможных, уверенно опередив конкурентов.
Что характерно, за «Гроспирон» проголосовало и самое большое количество подписчиков канала автора этого текста. Всего свое мнение высказали больше 600 человек, за «Гроспирон» отдали свои голоса 42%, на втором и третьем месте там правда расположились «Купино» (29%) и «Коровка из Кореновки» (16%).
Это не первая наша слепая дегустация мороженого. В 2020 году мы попробовали даже больше — 11 пломбиров. Список брендов частично пересекается с нынешним, но лидерами тогда стали другие марки.