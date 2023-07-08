«Вкус как из детства»: пробуем вслепую десять видов пломбира от 56 до 100 рублей

Бренд «Инмарко» (66 рублей), несмотря на то что давным-давно принадлежит корпорации Unilever (которая, кстати, пока никуда не ушла), воспринимается у нас как родной — всё-таки компания возникла в Новосибирске.

Оценки этого пломбира разделились. Одним он понравился больше всего, другим не понравился вовсе. Но причина в обоих случаях была одна — это пломбир всеми был оценен как наиболее жирный. Прямо как масло, как заметил один из дегустаторов. 4,7 балла в результате.

Уже лучше

Три образца смогли набрать больше 5, но меньше 6 баллов — «Чистая линия», «Ангария» и «Купино». Все они, нужно заметить, имеют уже своих многочисленных поклонников, готовых защищать любимую марку. Но на дегустации марок не было, поэтому и результаты оказались похуже.

Несколько разочаровала «Чистая линия» (80 рублей): в этом мороженом сразу несколько дегустаторов почувствовали какой-то посторонний элемент. Как если бы в мороженое добавили нечто, позволяющее ему держать форму, даже когда оно уже растаяло. В принципе, для индустриального продукта это нормально, но в итоге финальная оценка оказалась ниже, чем могла бы, — 5,2 балла из 10 возможных.