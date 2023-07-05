У женщин растут усы, у мужчин — грудь: что будет, если пить пиво каждый день

На что вообще способен алкоголь

Начнем, пожалуй, с общего. Так сказать, с алкогольных азов. И посмотрим на них с физиологической точки зрения. С этого ракурса можно увидеть, как алкоголь повышает кровяное давление, нарушает терморегуляцию, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, давит на мочевой пузырь. Среди всего этого разнообразия можно выделить один плюс алкоголя — он становится этаким коммуникативным помогатором для тех, кому тяжело общаться на трезвую голову. Но это слабое утешение для застенчивых до первого бокала.

— Алкоголь очень стимулирует аппетит. Если бы человек не выпил бокал-два вина, он съел бы меньше. Алкоголь токсичен сам по себе, плюс уменьшает детоксикационные возможности нашей печени. Он очень плохо влияет на микробиом кишечника, стимулирует активность различных ферментов в организме или, наоборот, подавляет ряд ферментов. Одним словом, вносит сумятицу в обмен веществ, — говорит эндокринолог Зухра Павлова.