У женщин растут усы, у мужчин — грудь: что будет, если пить пиво каждый день

Чем жарче становится на улице, тем больше пива появляется в чеках. Пива холодного, запотевшего, в мелкую капельку. Ну а как еще прикажете спасаться от жары? Чем дольше длятся жаркие дни, тем больше любители охладиться чем-нибудь этаким превращаются в людей кривоходящих и по-утрам-болеющих. Впрочем, это превращение — еще не главный фокус, который способно провернуть с человеком ежедневное употребление пива. Чем еще может обернуться крепкая любовь с некрепкому напитку, нам рассказали врачи, специалист по питанию и токсиколог.
На что вообще способен алкоголь
Начнем, пожалуй, с общего. Так сказать, с алкогольных азов. И посмотрим на них с физиологической точки зрения. С этого ракурса можно увидеть, как алкоголь повышает кровяное давление, нарушает терморегуляцию, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, давит на мочевой пузырь. Среди всего этого разнообразия можно выделить один плюс алкоголя — он становится этаким коммуникативным помогатором для тех, кому тяжело общаться на трезвую голову. Но это слабое утешение для застенчивых до первого бокала.
— Алкоголь очень стимулирует аппетит. Если бы человек не выпил бокал-два вина, он съел бы меньше. Алкоголь токсичен сам по себе, плюс уменьшает детоксикационные возможности нашей печени. Он очень плохо влияет на микробиом кишечника, стимулирует активность различных ферментов в организме или, наоборот, подавляет ряд ферментов. Одним словом, вносит сумятицу в обмен веществ, — говорит эндокринолог Зухра Павлова.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
К тому же алкоголь калориен (коэффициенты варьируются в зависимости от крепости и конкретного сорта напитка). Но это совсем другие калории.
— Несмотря на то, что калорийность у алкоголя совершенно другая, отличается от той же еды, и все считают, что расход алкоголя быстрый, — ничего подобного, — говорит специалист по коррекции питания Кристина Королькова. — Потому что алкоголь задерживает жидкость в организме. Калории ты, может быть, переработаешь, но жидкость-то у тебя останется. Кроме того, алкоголь — многоуглеводный. Там очень много углеводов, причем простых. Из чего делается большинство алкоголя? Из тех же самых дрожжей, сахара, всевозможных добавок, а это — простые углеводы.
Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.
Кстати, интересный момент. С одной стороны, алкоголь задерживает жидкость в организме. С другой, он — мощный диуретик, усиливает выведение жидкости из организма и приводит к обезвоживанию. Для тех, кто любит спасаться от жары слабоалкогольными напитками (крепкоалкогольными тем более, но нам сложно представить, как та же водка должна освежать во время зноя), это так себе новости — потому что чем меньше воды в организме, тем больше шансов получить тепловой удар. Плюс вы вряд ли сможете отличить симптомы перегрева от алкогольных «вертолетов».
— Алкоголь способствует потере жидкости, поэтому им лучше не увлекаться, эффект получается противоположный ожидаемому. Плюс возможен вариант солнечных ожогов или солнечного удара системы «уснул на пляже под солнцем», — рассказывает врач-токсиколог Алексей Водовозов.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Кстати, есть исследования, которые подтверждают, что небольшое количество холодного алкоголя действительно помогает охладиться. Но перед этим тот же алкоголь температуру тела повышает. Такие перепады не только не лучшим образом влияют на здоровье выпивохи, но и рождают на свет создания с голыми торсами. И спонтанный эксгибиционизм здесь еще не самый худший поведенческий паттерн.
Почему от пива у мужчин растет грудь
Мужчинам с выпивкой вообще не везет. По физиологической части. Грубо говоря, чем больше в жизни мужчины алкоголя, тем меньше в нем мужского. Здесь надо принимать во внимание, что тестостерон сам по себе в определенный момент начинает расходоваться со скоростью 1% в год, а пищевые привычки дают этому процессу серьезное ускорение. Среди таких ускорителей — жареное и жирное мясо, чипсы, кофе, газировка, фастфуд и пиво, ради которого мы здесь и собрались.
— В пиве много витамина Е и дрожжи, очень много женских гормонов. Это дает серьезный гормональный сбой, — говорит Кристина Королькова. — Кроме того, неправильное, несбалансированное питание (много соленой и жирной пищи животного происхождения, большое употребление пустых простых углеводов) приводит к снижению уровня тестостерона. Гастроэнтерологи подсчитали: за каких-то
— Регулярно употребляемый алкоголь существенно повышает активность фермента, который называется ароматаза, — говорит Зухра Павлова. — Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол. Это он отвечает за главные женские процессы в организме. Чем это грозит мужчинам? По женскому типу может увеличиться грудь, вырасти объем жировой ткани, распухнуть предстательная железа, и в ней вполне может сформироваться новообразование.
Из-за пива у мужчин прямо-таки начинается феминизация. Кроме того, что ожирение развивается по женскому типу (жир откладывается на животе и бедрах), так еще и уменьшается рост волос на теле, голос становится более высоким, эректильная дисфункция стремится к нулю, качество спермы ухудшается, страдает детородная функция.
Правда ли, что у женщин от пива растут усы
Пока у мужчин из-за пива происходит феминизация, у женщин из-за него же начинается маскулинизация. Проявляется это в виде повышенного уровня тестостерона, а эффект налицо (в буквальном смысле) — «пивные усы».
— Если рассматривать пиво со стороны влияния на эндокринную систему, то первое и самое главное воздействие происходит от содержащихся в пиве растительных веществ, похожих по строению и действию на женские половые гормоны — фитоэстрогены, — говорит врач-эндокринолог Елена Киселева. — При чрезмерном поступлении в женский организм фитоэстрогенов они начинают работать по типу контрацептивов, снижая выработку ФСГ, гормона, регулирующего выработку собственных женских половых гормонов, созревание яйцеклетки. Вследствие этого у женщин становится более грубый голос, усиливается рост волос на лице, появляются «баварские усики».
Елена Киселева — врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро — Воронеж».
Правда для того чтобы те самые «усики» пробились, надо выпивать не меньше литра пива каждый день на протяжении трех-четырех лет. Но в этом случае, кажется, усы вас будут волновать меньше всего. К тому же у человеческого организма хорошие регуляторные функции, и у тех, кто перестает злоупотреблять, функции естественных гормонов могут восстановиться.
Что будет, если пить пиво каждый день
По словам врачей, при систематическом злоупотреблении алкоголем печень начинает перерождаться, здоровые ткани замещаются жировой клетчаткой, начинается так называемая жировая болезнь печени, переходящая в стеатогепатит (воспаление), а затем и в цирроз (необратимое замещение тканей органа соединительной тканью). На начальном этапе пивного алкоголизма печень увеличивается и воспаляется, затем перестает выполнять антитоксическую функцию в полном объеме, и из-за этого страдает весь организм. Если человек продолжает употреблять пиво в неограниченном количестве, то развивается алкогольный гепатит, который может протекать бессимптомно, пока не появятся осложнения.
Также врачи советуют обратить внимание на то, что входит в состав пива: вода, солод, дрожжи, хмель, этиловый спирт, токсины и соли тяжелых металлов. Все вместе они могут запросто нарушить обменные процессы и гормональный фон. Но первый удар принимает на себя желудок. Пиво раздражает слизистую, и если часто на него налегать, можно заработать гастрит, язвенную болезнь, нарушение стула. Пищеварение становится неполноценным, полезные вещества из пищи усваиваются не в полном объеме. Появляются жалобы на боль и тяжесть в животе, горечь во рту, изжогу.
Кроме того, этиловый спирт, попадая в кровеносное русло, вызывает расширение сосудов. Из-за этого повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. И не забывайте о мочегонном эффекте пива.
— Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. В результате ухудшается фильтрационная способность почек. Одномоментно с вредными веществами вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы, — говорит гастроэнтеролог Наталья Шинкарева. — Если постоянная нагрузка на почки продолжается, то это может привести к нарушению их функционирования, поражению почечных сосудов, кровоизлиянию и даже инфаркту органа.
Наталья Шинкарева — гастроэнтеролог, терапевт, ведущий врач центра семейной медицины «Здравица».
Вредно ли безалкогольное пиво
Откровенно говоря, безалкогольное пиво не такое уж безалкогольное — незначительная доля этилового спирта в нем всё же имеется. Каких-то 0,4–0,7 промилле, но и они могут возыметь свой эффект. Правда мы даже не представляем, сколько такого пива придется выпить, чтобы нанести себе вред. Здесь вы быстрее вымоете из своего организма кальций, калий, магний и другие микроэлементы, чем получите алкогольный удар.
В конце концов, вред от употребления пива зависит от физиологии каждого человека, от наличия проблем со здоровьем, хронических заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, почек и других органов.
Впрочем, если не злоупотреблять, то в натуральном пиве (без всяких порошков и химии) можно найти и пользу. Например, прекрасный желчегонный эффект.