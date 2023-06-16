Мы попросили врачей назвать пять самых полезных ягод, и вот что они ответили

Кроме того, от малины стоит держаться подальше при мочекаменной болезни и заболеваниях почек, потому что в ней содержится достаточно много пуринов. При гастрите и язве желудка или двенадцатиперстной кишки нельзя пить настойки или отвары из плодов или листьев малины. Вместе с тем морсы или слабоконцентрированный сок из малины будут даже полезны.

Черная смородина

Ну кто не слышал о том, что черная смородина — одна из самых полезных ягод. В ней есть и гамма-линоленовая кислота, и каротины с пектинами, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, антиоксиданты, минералы, дубильные вещества, эфирные масла и, конечно же, витамины — группы В, Е, К, Р, С. Кстати, по содержанию витамина С черная смородина опережает даже лимон — в ней этого витамина в четыре раза больше. Так что если хочется обеспечить себя суточной нормой витамина С, стабилизировать работу нервной и кровеносной систем, достаточно будет съесть всего лишь горсть черной смородины. А витамины группы В отвечают за память, концентрацию внимания, сообразительность, крепкий сон и здоровые нервы.