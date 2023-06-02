«Может стать причиной потери конечности»: врачи назвали 20 продуктов, которые приводят к варикозу

Вы не заметите варикозное расширение вен с первых дней его появления. Можно жаловаться на боли в ногах, судороги и отеки, но визуальные проявления варикоза при этом просматриваться не будут — его можно определить разве что на ультразвуковом исследовании. Но если вы заметили у себя подозрительные симптомы, можно обратить внимание на некоторые факторы, которые обычно способствуют появлению варикозной болезни. Это наследственность, характер работы, гормональный фон, тяжелый физический труд. Также есть факторы, связанные с питанием. Это лишний вес (склонность к ожирению) и запоры. Можно ли «наесть» варикоз и что добавить в рацион, чтобы отсрочить его появление, мы поинтересовались у врачей.
Этот текст — не врачебная рекомендация. Он не может заменить поход к врачу. Так же, как еда не может заменить диагностику, лекарства и лечебные процедуры.
Фастфуд, колбаса, консервы, чипсы
Эти продукты объединяет то, что в них большое количество соли, то есть натрия. А он удерживает воду в организме, из-за чего вырабатывается большое количество крови, и она давит на сосуды, в том числе на вены.
— Следует помнить, что большое количество соли содержится во многих готовых пищевых продуктах: различных сырах, колбасных изделиях, лапше быстрого приготовления, консервах, чипсах, орешках и других, — говорит Наталья Игнатова. — Соответственно, людям, имеющим заболевания сердца, сосудов, щитовидной железы, необходимо ограничивать такие продукты в своем рационе.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».
Натрий также содержится в жареных блюдах, гамбургерах и картошке фри. Если вы оказались в кафе, отказаться от них может быть не так-то просто, а вот дома сократить потребление соли вполне несложно. Достаточно не солить блюда во время приготовления, не держать на обеденном столе солонку, ограничить потребление соленых снеков и выбирать продукты с низким содержанием натрия.
Сок, газировка, десерты, кетчуп
Вы, наверное, и сами догадались, что объединяет эту четверку высокое содержание сахара. Может показаться, что кетчуп в этой компании лишний, но обычно на столовую ложку кетчупа приходится в среднем чайная ложка сахара, так что он здесь на своем месте.
Быстро попадая в кровоток, сахар заставляет вены расширяться, что и приводит к варикозу. Сладкие блюда врачи советуют заменить фруктами. В них, конечно, тоже содержится, сахар, но он хотя бы натуральный. К тому же, фрукты содержат клетчатку, а она, в свою очередь, очищает ЖКТ и усиливает его деятельность, что улучшает пищеварение и в конечном итоге (среди прочего) уменьшает напряжение вен в нижней части тела.
Впрочем, совсем отказываться от сахара (если у вас нет противопоказаний) тоже не стоит.
— Вообще, выпить с утра чашку чая или кофе с ложкой сахара — это нормально, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нашему мозгу нужна глюкоза. Это самый быстрый углевод, который питает наши мозги. Мы просыпаемся, поскольку чай и кофе содержат кофеин. Для нас это заряд бодрости и энергии. Потому что не все с утра могут съесть достаточно большой объем каши или куриную грудку с гарниром. С утра можно, но начиная со второй половины дня сахара в питании быть не должно. Это уже легкие углеводы.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Легкие углеводы
Углеводы делятся на два типа — сложные, которые усваиваются медленно, и простые (легкие), которые усваиваются быстро и резко перегружают организм, в том числе достается и сосудам. К тому же быстрые углеводы резко повышают выработку инсулина, а резкое изменение его концентрации в крови нарушает обмен веществ.
Алкоголь
Распространено мнение, что небольшая доза алкоголя полезна для организма и что его стоит пить для расширения сосудов. Но врачи всё чаще сходятся во мнении, что безопасной порции алкоголя не существует.
— Ядовит любой алкоголь, независимо от того, в каком именно напитке содержится этанол, вопрос лишь в дозе, — говорит Алексей Водовозов. — Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Существует, например, концепция «ответственного питья» — человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы они не наносили ущерб ни ему, ни окружающим. Да, алкоголь расширяет сосуды и увеличивает кровоснабжение органов, из-за чего появляется ощущение тепла, но это правило работает только для первых полста.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Попав в организм, спиртосодержащие напитки действительно расширяют сосуды, но потом приходит второй этап — сужение тех же самых сосудов. Повторяющиеся циклы расширения и сужения приводят к истончению их стенки. А если варикозное заболевание у вас уже есть, это станет слишком большой нагрузкой на ноги, которую сосуды рискуют просто не выдержать и легко могут лопнуть под высоким давлением.
— Кроме того, оказывая прямое токсическое действие на внутреннюю оболочку сосудов, алкоголь становится причиной такого опасного заболевания, как облитерирующий тромбангиит, — говорит флеболог Андрей Шипилов. — Это заболевание характеризуется воспалением оболочек артерий и вен на ногах и образованием в них тромбов, и при отсутствии специального лечения может стать причиной потери конечности. Кроме того, алкоголь способствует выведению жидкости из кровяного русла, что приводит к сгущению крови и повышению риска образования тромбов. Такое состояние особенно опасно у пациентов, уже имеющих признаки варикозной болезни с и так уже повышенным риском тромбообразования.
Андрей Шипилов — флеболог, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, врач ультразвуковой диагностики.
Как известно, злоупотребление алкогольсодержащими напитками оказывает пагубное влияние на здоровье всего организма. Помимо проблем с сердечной мышцей, ЖКТ и нервной системой, чрезмерное употребление алкоголя также может стать предрасполагающим фактором развития варикоза. А, как вы знаете, варикоз — это не просто эстетически неприятное заболевание, но и несущее серьезный вред для организма в случае развития осложнений.
Что есть, чтобы сохранить сосуды здоровыми
Первым делом стоит сказать, что, если у вас уже начался варикоз или другие проблемы с сосудами, никакая еда их не устранит. На ранних стадиях могут быть эффективны флеботоники, улучшающие кровообращение в венах, но в остальном расширенные сосуды не лечатся ни таблетками, ни мазями, ни, тем более, продуктами — поможет разве что хирургическое вмешательство. Определить, есть ли у пациента показания к операции, может только врач по результатам исследований.
Тем не менее некоторые продукты могут помочь в профилактике варикоза и отсрочить его появление. Их же стоит включить в меню тем, кто столкнулся с варикозным расширением вен.
Также врачи советуют пить не меньше полутора литров жидкости в день — воду, чай, натуральные компоты и морсы (лучше без сахара). Если в организм поступает мало жидкости, кровь становится вязкой, что затрудняет ее продвижение по сосудам и увеличивает нагрузку на них.
И больше двигайтесь. Это будет профилактикой и варикоза, и сердечно-сосудистых заболеваний в целом.