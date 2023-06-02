«Может стать причиной потери конечности»: врачи назвали 20 продуктов, которые приводят к варикозу

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Фастфуд, колбаса, консервы, чипсы

Эти продукты объединяет то, что в них большое количество соли, то есть натрия. А он удерживает воду в организме, из-за чего вырабатывается большое количество крови, и она давит на сосуды, в том числе на вены.



— Следует помнить, что большое количество соли содержится во многих готовых пищевых продуктах: различных сырах, колбасных изделиях, лапше быстрого приготовления, консервах, чипсах, орешках и других, — говорит Наталья Игнатова. — Соответственно, людям, имеющим заболевания сердца, сосудов, щитовидной железы, необходимо ограничивать такие продукты в своем рационе.

