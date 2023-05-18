Это точно не про вас? Врачи назвали 6 признаков пищевой зависимости

Вы снимаете стресс едой

Стресс у нас появляется в том числе из-за чувства вины за съеденное. А подавлять его мы часто склонны той же едой. А точнее — так называемыми триггерными продуктами. И у них есть как минимум две неприятные особенности:



мы едим их без чувства меры и продолжаем есть, даже когда сыты;

они вызывают привыкание и приступы переедания.

Пищевые триггеры у каждого могут быть свои, но чаще всего ими оказываются продукты с высоким гликемическим индексом. Именно они увеличивают выработку дофамина и активируют в мозге так называемую систему вознаграждения, блокируя таким образом переживания, неприятные чувства, а заодно и сигналы сытости. Отсюда появляется зависимость от эмоций, которые вызывают триггерные продукты, и регулярное переедание.

