Это точно не про вас? Врачи назвали 6 признаков пищевой зависимости

В зависимости от распорядка дня человек вправе позволить себе поужинать хоть в полуночи. Может, он только встал, когда остальные уже возвращались с работы? Другие наши привычки (безобидные на первый взгляд) могут сказать о том, что от еды у нас сформировалась стойкая пищевая зависимость. Вместе с врачами мы насчитали шесть таких примет. А сколько из них касаются вас?
Вы одержимы здоровым питанием
В том, что мы дотошно изучаем этикетки на продуктах и подсчитываем каждую калорию, нет ничего хорошего. Для нездоровой одержимости здоровым питанием в науке и свое определение имеется — орторексия. Люди с орторексией обычно строго подсчитывают калории, боятся съесть что-то вредное, разделяют еду на однозначно плохую и однозначно хорошую. Выглядит, возможно, увлекательно и чрезвычайно полезно, но по факту это то же самое расстройство пищевого поведения. Только связана она в основном не с количеством еды, а с ее качеством.
— Считать одни продукты плохими, а другие — хорошими, неправильно, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Чем старательнее мы запрещаем себе «вредную» еду, тем больше ее хотим. И это желание не заменят ни куриная грудка, ни морковь, ни огурец, ни любые другие продукты, что считаются полезными. Одно дело, когда мы интересуемся принципами рационального питания и имеем представление о жирах, белках и углеводах, и совсем другое — когда увлечение здоровым питанием превращается в рассройство.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Регулярные попытки начать контролировать свое питание, по словам врачей, обычно приводят к срывам и разочарованиям, а вслед за ними приходят глубокое чувство вины (за съеденное) и чувство отвращения (к себе). Часто это заканчивается депрессий, навязчивыми мыслями, тревожностью, заниженной самооценкой, сильным чувством вины и приступами переедания. Такой вот замкнутый круг.
Вы снимаете стресс едой
Стресс у нас появляется в том числе из-за чувства вины за съеденное. А подавлять его мы часто склонны той же едой. А точнее — так называемыми триггерными продуктами. И у них есть как минимум две неприятные особенности:
- мы едим их без чувства меры и продолжаем есть, даже когда сыты;
- они вызывают привыкание и приступы переедания.
Пищевые триггеры у каждого могут быть свои, но чаще всего ими оказываются продукты с высоким гликемическим индексом. Именно они увеличивают выработку дофамина и активируют в мозге так называемую систему вознаграждения, блокируя таким образом переживания, неприятные чувства, а заодно и сигналы сытости. Отсюда появляется зависимость от эмоций, которые вызывают триггерные продукты, и регулярное переедание.
— Здоровому человеку нет необходимости скрупулезно контролировать гликемический индекс потребляемых продуктов, достаточно придерживаться основных правил рационального питания и избегать переедания, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Достаточно часто люди переедают из-за отсутствия регулярности в питании: пропускают завтрак, обедают на ходу между делами, к вечеру мысли о еде начинают доминировать над всеми остальными, и человек наедается от души за весь день.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».
Вы ищете повод, чтобы поесть
Бывает, что пищеголики нарочно придумывают себе стрессовые события, чтобы закатить пир горой, а потом обвинить в своем обжорстве кого-нибудь другого. Совсем как люди, бросающие курить. Наподобие курильщиков импульсивные обжоры также торгуются с собой и в ходе этих торгов находят причины, из-за которых могут вполне законно нарушить свое обещание не есть так много.
Вы переедаете вечером
Ночью обменные процессы замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию жира. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну: на следующее утро вы не будете чувствовать себя отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина и вместо этого выпить стакан кефира или питьевого йогурта.
— Объем не должен быть больше 100 миллилитров. Полстакана легкого, низкожирового, йогурта, биокефир живой или полстакана овсяной болтушки. Это даст ощущение сытости на час. Достаточно, чтобы спокойно и комфортно заснуть, и не растягивает мочевой пузырь, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Печенье, бутерброды — не наш метод. Во-первых, это углеводы, а во-вторых, бутерброд подразумевает что-то сверху. Если это масло, попробуйте доказать, что вы едите масло, а не трансжиры. Если это сыр, это высококалорийный продукт. Будет напряжение по желудочному соку и желчеотделению. Это уже не «ночник» — еда, которая ляжет обручем на живот.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Вы едите «про запас»
Выкидывать еду жалко всегда — за нее же как минимум заплатили! Люди делали, старались, а мы возьмем и выбросим? Нет уж, лучше мы лопнем, но не оставим этот салат, шашлык или кусок торта врагу. Если это разовая акция, то ничего страшного в таком пищевом поведении нет (ну получите тяжесть в животе — что с того, и не такое переживали!), но стоит взять подобный образ жизни и питания на постоянное вооружение, как скоро вы перестанете контролировать свои отношения с едой, а там не за горами и зависимость. Мозг начнет требовать больше и больше еды не для того, чтобы пополнить запасы энергии, а ради того же дофамина. Финальная стадия такого поведения — это когда вы начнете вставать из-за стола, только когда вся еда закончится. Хотя есть сомнения, что в этом случае найдутся силы встать.
Вы прячете еду
В этом случае у людей с пищевой зависимостью есть целая стратегия. На людях они ведут себя как все остальные и стараются есть умеренно, но стоит другим отвернуться, уйти, заснуть (нужное подчеркнуть), как пищеголики принимаются за свое любимое дело — начинают есть. Кто-то ест ночью, кто-то хранит стратегические запасы в машине или в секретном месте в офисе, другие могут «перехватить» шоколадный батончик, пока возвращаются из магазина домой, — вариантов масса. Если вы стали замечать, что в компании едите совсем не так, как когда никто не видит, это верный признак поговорить с собой, а еще лучше — сразу со специалистом.
Какие ошибки мы допускаем, когда хотим наесться
— Испытывая чувство сильного голода, мы легко можем съесть большое количество доступных снеков — сухариков, орешков, шоколада, которые не принесут полноценного насыщения, но количество поглощенных калорий будет значительно выше необходимой нормы, — говорит Наталья Игнатова. — Поэтому так важно есть через определенные промежутки времени, сервировать стол, откладывать гаджеты и выключать телевизор, тратить не менее 20 минут на обед, жевать медленно, ощущать вкус пищи и получать от нее удовольствие, отказаться от сладких газированных напитков и продуктов с избытком соли.
Еще одна ошибка — перекусывать яблоками или любыми другими фруктами, без добавления белка. Фруктоза быстро утоляет чувство голода, но потом резко снижает уровень малонил-КоА (вещества, являющегося важнейшим компонентом клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге). Это приводит к повышению аппетита. А глюкоза, наоборот, повышает уровень малонил-КоА и снижает аппетит.
А вы страдаете пищевой зависимостью?
Возможно, каждый нашел в перечисленных пунктах что-то, что хоть отдаленно напоминает его пищевые привычки. И чем больше совпадений обнаружилось, тем труднее в них признаться кому-то еще, кроме себя (да и себе порой нелегко). Чтобы проверить, насколько всё серьезно и запущенно, предлагаем вам пройти наш короткий и вполне анонимный тест. Главное — отвечайте честно.